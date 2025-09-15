Día del Estudiante 2025: ¿habrá feriado el lunes 22 de septiembre en Argentina?

El 21 de septiembre se celebra el Día del Estudiante en todo el país, pero en 2025 la fecha cae en domingo. Conocé si se traslada al lunes, qué niveles no tendrán clases y por qué se conmemora esta jornada en coincidencia con la llegada de la primavera.

Día del Estudiante en Argentina. Foto: NA

Cada 21 de septiembre, en toda la Argentina, se celebra el Día del Estudiante, una jornada dedicada a reconocer el esfuerzo de quienes se forman día a día en instituciones educativas.

Sin embargo, este 2025 trae una particularidad: la fecha cae en día domingo, lo que generó dudas respecto a posibles modificaciones en el calendario escolar.

Día del Estudiante, 21 de septiembre.

Tradicionalmente, este día no se dictan clases en escuelas secundarias, universidades e institutos terciarios, ya que se considera un asueto escolar nacional.

No obstante, al tratarse de un feriado no trasladable y parcial, no se correrá al lunes siguiente, por lo que no habrá fin de semana largo. En consecuencia, el lunes 22 de septiembre se dictarán clases con normalidad en todo el país.

Día del Estudiante: ¿Por qué se celebra el 21 de septiembre?

Aunque muchos lo asocian con la llegada de la primavera, la elección de la fecha es en realidad una coincidencia. El motivo verdadero está relacionado con el expresidente Domingo Faustino Sarmiento, una figura clave en la historia de la educación argentina, conocido como “el padre del aula”.

Día del Estudiante y el día de la primavera. Foto: NA

Sarmiento falleció el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay, y sus restos llegaron a Buenos Aires el 21 de septiembre de ese mismo año. Por este motivo, el Gobierno nacional decidió establecer esa fecha como una manera de homenajear a los estudiantes, en vinculación con la figura de quien impulsó la educación pública en el país.

El Día del Maestro y otros feriados escolares

Otra fecha relevante en septiembre es el Día del Maestro, que se conmemora cada 11 de septiembre, también en recuerdo de Sarmiento. Ese día sí hubo asueto escolar para docentes y alumnos de escuelas primarias, mientras que el nivel secundario y terciario no suele verse afectado.

Feriados 2025: lo que queda en el segundo semestre

Según el calendario oficial, los feriados inamovibles que restan en el año son:

Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Además, hay feriados trasladables y fines de semana largos por turismo:

12 de octubre , trasladado al viernes 10

Lunes 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional)

Viernes 21 de noviembre: puente turístico

En resumen, el Día del Estudiante 2025 se celebrará como cada año, pero no implicará un feriado extendido debido a su coincidencia con el día domingo.