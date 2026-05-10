Llega la Fiesta de las Provincias Argentinas con entrada gratis. Foto: Instagram @granferiasaboresyartesanos

La Fiesta de las Provincias Argentinas, también conocida como Gran Feria Sabores y Artesanos, está cada vez más cerca. El evento, que reúne gastronomía regional, música en vivo y tradiciones populares, invita a vivir un fin de semana único y bien patrio. La propuesta permitirá recorrer sabores típicos de distintos puntos del país, descubrir productos artesanales y disfrutar de actividades culturales en un gran espacio al aire libre pensado para toda la familia.

Con entrada libre y gratuita, habrá food trucks y stands gastronómicos con platos tradicionales como empanadas, carnes a la parrilla y otras especialidades regionales. Además, el predio contará con feria de artesanos, productores locales, espectáculos en vivo y danzas folklóricas, en una celebración que busca destacar la diversidad cultural argentina.

Gran Feria Sabores y Artesanos: cuándo y dónde se realiza

La Fiesta de las Provincias Argentinas se realizará el sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo, de 11 a 21 horas. El evento tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro, ubicado en Avenida Márquez al 800, con entrada gratuita y estacionamiento libre dentro del predio.

El domingo, además, se llevará a cabo el tradicional Gran Premio 25 de Mayo, una de las competencias más importantes del turf argentino, que reúne a destacados ejemplares del país.

Fiesta de las Provincias Argentinas: cómo será la feria para disfrutar el 25 de Mayo

La propuesta contará con food trucks y stands gastronómicos que ofrecerán platos típicos de distintas provincias, como carnes a la parrilla, empanadas del norte argentino y otras especialidades regionales. La idea es recorrer sabores de todo el país en un mismo predio, en un ambiente al aire libre.

Feria Sabores y Artesanos en San Isidro. Foto: Instagram @granferiasaboresyartesanos

Además, habrá una feria de artesanos y productores locales, con objetos únicos, productos regionales y propuestas para llevar. La jornada se completa con una programación de shows en vivo, danzas tradicionales y actividades culturales, pensadas para toda la familia.

Desde la organización destacan que el objetivo es celebrar la diversidad cultural argentina, combinando gastronomía, arte y entretenimiento en un mismo espacio.

Gran Premio 25 de Mayo: el clásico del turf que convoca a los mejores caballos

El domingo, a partir del mediodía, se correrá el Gran Premio 25 de Mayo, una de las competencias hípicas más importantes del país, que reúne a los mejores ejemplares del turf nacional en una jornada especial.

Feria Sabores y Artesanos en San Isidro. Foto: Instagram @granferiasaboresyartesanos

Cómo llegar a la Fiesta de las Provincias Argentinas en el Hipódromo San Isidro

El Hipódromo de San Isidro cuenta con acceso desde distintos puntos del AMBA y se puede llegar tanto en auto como en transporte público.

En tren: ramal Mitre, estación San Isidro o Boulogne, combinando con colectivos.

En colectivo: líneas 60, 707, 343, 365 y 407, entre otras.

En auto: acceso por Avenida Márquez y Panamericana. El predio tendrá estacionamiento gratuito.

Todo lo que hay que saber para ir al Hipódromo de San Isidro

Entrada: libre y gratuita

Fechas: 23, 24 y 25 de mayo

Horario: de 11 a 21 horas

Dirección: Avenida Márquez al 800, San Isidro

Estacionamiento: gratuito dentro del predio

Con propuestas para todos los gustos, el evento se presenta como una opción ideal para disfrutar el fin de semana largo, combinando gastronomía, cultura y tradición en un mismo lugar.