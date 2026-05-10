Cómo llegar a la Fiesta de las Provincias Argentinas, la feria con entrada gratis para disfrutar el fin de semana largo al aire libre
Una propuesta con gastronomía regional, espectáculos en vivo y actividades culturales de todo el país llega a San Isidro para celebrar el próximo feriado con entrada libre y gratuita, en un encuentro pensado para toda la familia que reúne sabores, música y tradiciones en un mismo lugar. Todos los detalles, en la nota.
La Fiesta de las Provincias Argentinas, también conocida como Gran Feria Sabores y Artesanos, está cada vez más cerca. El evento, que reúne gastronomía regional, música en vivo y tradiciones populares, invita a vivir un fin de semana único y bien patrio. La propuesta permitirá recorrer sabores típicos de distintos puntos del país, descubrir productos artesanales y disfrutar de actividades culturales en un gran espacio al aire libre pensado para toda la familia.
Con entrada libre y gratuita, habrá food trucks y stands gastronómicos con platos tradicionales como empanadas, carnes a la parrilla y otras especialidades regionales. Además, el predio contará con feria de artesanos, productores locales, espectáculos en vivo y danzas folklóricas, en una celebración que busca destacar la diversidad cultural argentina.
Gran Feria Sabores y Artesanos: cuándo y dónde se realiza
La Fiesta de las Provincias Argentinas se realizará el sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo, de 11 a 21 horas. El evento tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro, ubicado en Avenida Márquez al 800, con entrada gratuita y estacionamiento libre dentro del predio.
El domingo, además, se llevará a cabo el tradicional Gran Premio 25 de Mayo, una de las competencias más importantes del turf argentino, que reúne a destacados ejemplares del país.
Fiesta de las Provincias Argentinas: cómo será la feria para disfrutar el 25 de Mayo
La propuesta contará con food trucks y stands gastronómicos que ofrecerán platos típicos de distintas provincias, como carnes a la parrilla, empanadas del norte argentino y otras especialidades regionales. La idea es recorrer sabores de todo el país en un mismo predio, en un ambiente al aire libre.
Además, habrá una feria de artesanos y productores locales, con objetos únicos, productos regionales y propuestas para llevar. La jornada se completa con una programación de shows en vivo, danzas tradicionales y actividades culturales, pensadas para toda la familia.
Desde la organización destacan que el objetivo es celebrar la diversidad cultural argentina, combinando gastronomía, arte y entretenimiento en un mismo espacio.
Gran Premio 25 de Mayo: el clásico del turf que convoca a los mejores caballos
El domingo, a partir del mediodía, se correrá el Gran Premio 25 de Mayo, una de las competencias hípicas más importantes del país, que reúne a los mejores ejemplares del turf nacional en una jornada especial.
Cómo llegar a la Fiesta de las Provincias Argentinas en el Hipódromo San Isidro
El Hipódromo de San Isidro cuenta con acceso desde distintos puntos del AMBA y se puede llegar tanto en auto como en transporte público.
- En tren: ramal Mitre, estación San Isidro o Boulogne, combinando con colectivos.
- En colectivo: líneas 60, 707, 343, 365 y 407, entre otras.
- En auto: acceso por Avenida Márquez y Panamericana. El predio tendrá estacionamiento gratuito.
Todo lo que hay que saber para ir al Hipódromo de San Isidro
- Entrada: libre y gratuita
- Fechas: 23, 24 y 25 de mayo
- Horario: de 11 a 21 horas
- Dirección: Avenida Márquez al 800, San Isidro
- Estacionamiento: gratuito dentro del predio
Con propuestas para todos los gustos, el evento se presenta como una opción ideal para disfrutar el fin de semana largo, combinando gastronomía, cultura y tradición en un mismo lugar.