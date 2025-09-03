Cambio en los feriados de septiembre: ¿qué pasa con el Día del Estudiante?

Se trata de una jornada que tiende a ser disfrutada tanto por los alumnos como por el personal de educación. Qué dice el calendario oficial.

Día del Estudiante, primavera. Foto: NA

A la espera de un nuevo día de descanso establecido por el calendario oficial, varios se preguntan si septiembre tiene feriados y qué pasa con una fecha clave de este mes: el Día del Estudiante.

Feriados en septiembre: ¿qué pasa con el Día del Estudiante?

El Día del Estudiante, que también coincide con el Día de la Primavera, se celebra cada 21 de septiembre y suele ser una fecha festiva para todos los adolescentes y adultos tempranos, ya que se festeja en plazas y espacios verdes del país para disfrutar este día con amigos.

En este caso, solo es feriado en las escuelas secundarias, aunque este año cae domingo.

¿Qué pasa con el Día del Maestro?

Antes, el 11 de septiembre, varias personas contarán con un día extra de descanso, debido a que permanecerán cerradas todas las escuelas del país.

Ese día se conmemora el Día del Maestro, en recuerdo al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, por lo cual los maestros y alumnos podrán disfrutar de un día de extra de descanso.

Domingo Faustino Sarmiento. Foto: Wikipedia.

Este feriado escolar solo se aplica a docentes y estudiantes de las escuelas primarias del país, ya que Sarmiento es considerado el “padre del aula”, un político argentino que decidió dedicar su vida al desarrollo de la educación en el país.

Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina

El próximo feriado el 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este año cae domingo y en un primer momento fue declaro como intransferible, aunque en los últimos días el Gobierno lanzó un decreto para que sea transferido al viernes.

Calendario de feriados 2025 en Argentina