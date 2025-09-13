Cuándo empieza la primavera 2025 en Argentina: día y horario exactos

Habitualmente, el inicio de la primavera se asocia al 21 de septiembre, una fecha que también coincide con el Día del Estudiante. Sin embargo, esta puede variar ya que se trata de un aproximado.

Primavera en Argentina. Foto: NA (Damián Dopacio)

A causa de días más largos y menos fríos surge la duda sobre cuándo inicia la primavera 2025 en Argentina. La primavera arranca a partir de un fenómeno astronómico: el equinoccio, que ocurre dos veces en el año, una para dar paso a dicha estación y otra para el otoño.

Se diferencia según el hemisferio: durante el mes de septiembre, en el sur comienza la primavera, mientras que en el norte empieza la estación que se caracteriza por las bajas temperaturas y la caída de las hojas de los árboles.

Primavera en Argentina. Foto: NA (Damián Dopacio)

Según el sitio oficial del Servicio de Hidrografía Naval argentino (SHN), el equinoccio de primavera en 2025 ocurrirá el 22 de septiembre, a las 15:19, conforme la Hora Oficial de Argentina (HOA) y el huso horario 3 al Oeste de Greenwich.

Primavera en Argentina. Foto: NA (Marcelo Capece)

Como indica el SHN, el desacuerdo en la fecha exacta de este evento astronómico que se registra año a año es porque “el año trópico, intervalo de tiempo entre dos pasos sucesivos del Sol por el equinoccio vernal, igual a 365.2422 días solares medios, no es divisible con el año del calendario gregoriano, de 365.2425 días solares medios”.

El Servicio de Hidrografía Naval argentino señala que “solo después de un ciclo de 400 años, las estaciones vuelven a comenzar en los mismos días, aproximadamente”.

¿Qué es equinoccio de primavera?

La palabra equinoccio proviene del latín y significa una “noche igual”. Este suceso que sucede dos veces al año, para inaugurar la primavera y el otoño, resalta el momento en que los rayos del Sol inciden perpendicularmente sobre el Ecuador.

El astro se sitúa justo por encima de la línea ecuatorial, dividiendo la jornada en 12 horas para la luz, y 12 horas para la noche. Esto es porque en el equinoccio la órbita de la Tierra y su inclinación axial, que suele ser de 23,5 grados, se combinan.

Primavera en Argentina. Foto: NA (Daniel Vides)

Esto produce que el día y la noche tengan exactamente la misma duración. No obstante, en el mes de septiembre ocurre el equinoccio otoñal por encima del Ecuador y comienza la primavera por debajo. Esto es al revés cuando se da en marzo.

A partir de ese momento, los días se acortan y las noches se vuelven más largas, en el caso del otoño, o se alarga la franja diurna para acortar la noche, cuando se trata del equinoccio de primavera.