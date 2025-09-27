Vuelve el servicio de tren más esperado en Buenos Aires: te lleva a los mejores destinos para escapadas
Buenas noticias para los fanáticos de las escapadas, Trenes Argentinos anunció de manera oficial el regreso del servicio ferroviario que une Alejandro Korn con Chascomús. Se trata de una novedad muy esperada por miles de usuarios del sur bonaerense, a la espera de poder desconectar el fin de semana.
La Línea Roca habilitó nuevamente este tramo clave con paradas en las estaciones intermedias de Jeppener, Altamirano y Gándara. De esta forma vuelve una opción de transporte público accesible y segura. Cabe mencionar que el servicio funcionará con salida y llegada a Chascomús de lunes a domingos, incluyendo un cronograma especial para los días feriado.
Este restablecimiento significa un avance en la conectividad regional, ofreciendo una alternativa económica y segura al transporte automotor, con beneficios para trabajadores, estudiantes y turistas que se trasladan en el corredor sur de la provincia de Buenos Aires.
Trenes a Chascomús desde Alejandro Korn: horarios del servicio
Lunes a viernes
Trenes a Chascomús
- Tren 801: 06:00 (A. Korn) – 07:28 (Chascomús)
- Tren 803: 10:08 (A. Korn) – 11:36 (Chascomús)
- Tren 805: 14:15 (A. Korn) – 15:43 (Chascomús)
- Tren 807: 18:32 (A. Korn) – 20:00 (Chascomús)
Trenes a Alejandro Korn
- Tren 802: 07:51 (Chascomús) – 09:40 (A. Korn)
- Tren 804: 12:01 (Chascomús) – 13:50 (A. Korn)
- Tren 806: 16:15 (Chascomús) – 18:04 (A. Korn)
- Tren 808: 20:36 (Chascomús) – 22:25 (A. Korn)
Sábados
Trenes a Chascomús
- Tren 801: 06:00 (A. Korn) – 07:28 (Chascomús)
- Tren 803: 10:00 (A. Korn) – 11:28 (Chascomús)
- Tren 805: 14:04 (A. Korn) – 15:32 (Chascomús)
- Tren 807: 18:04 (A. Korn) – 19:34 (Chascomús)
Trenes a Alejandro Korn
- Tren 802: 07:53 (Chascomús) – 09:42 (A. Korn)
- Tren 804: 11:57 (Chascomús) – 13:46 (A. Korn)
- Tren 806: 15:59 (Chascomús) – 17:48 (A. Korn)
- Tren 808: 19:57 (Chascomús) – 21:46 (A. Korn)
En el caso de los domingos y los días feriado, el cronograma varía un poco, constituyéndose de la siguiente forma:
Domingos y feriados
Trenes a Chascomús
- Tren 801: 06:07 (A. Korn) – 07:35 (Chascomús)
- Tren 803: 10:07 (A. Korn) – 11:35 (Chascomús)
- Tren 805: 14:08 (A. Korn) – 15:36 (Chascomús)
- Tren 807: 18:08 (A. Korn) – 19:36 (Chascomús)
Trenes a Alejandro Korn
- Tren 802: 08:00 (Chascomús) – 09:49 (A. Korn)
- Tren 804: 12:00 (Chascomús) – 13:49 (A. Korn)
- Tren 806: 16:01 (Chascomús) – 17:50 (A. Korn)
- Tren 808: 19:59 (Chascomús) – 21:48 (A. Korn)
Costo del pasaje
El valor del pasaje varía según el destino. Actualmente, el boleto mínimo desde Alejandro Korn hasta Chascomús tiene un costo de $1.120,00.
Los precios se actualizan de acuerdo con las tarifas oficiales de Trenes Argentinos y pueden consultarse en boleterías o a través de los canales digitales de la empresa.
Qué hacer en Chascomús
Un factor clave en lo turístico está en la laguna, ya que la ciudad creció a orillas de la misma, además de que es el recurso natural más importante que tiene. Más allá de las actividades ligadas a la pesca y la náutica, también hay momentos imperdibles como cabalgatas y días de campo.
Lugares a conocer en Chascomús
- La vieja estación ferroviaria.
- La capilla de los negros.
- El antiguo casco y casa de la estancia.
- Realizar un recorrido completo por la casa, el club y los espacios público que ocupó el presidente Raúl Alfonsín.
Qué hacer Alejandro Korn
Se puede disfrutar de espacios verdes como el Parque Urbano Viejo Casal y el Parque Las Naciones, visitar el Monumento a Carola Lorenzini, primera aviadora de Sudamérica, y la Parroquia San Antonio de Padua. También puedes probar la gastronomía local en lugares como La Espiga de Oro o Trevi - Heladería Artesanal y Restaurante, y asistir a eventos culturales en el Club Social Alejandro Korn.
Lugares para conocer en Alejandro Korn
- Naturaleza y aire libre
- Parque Urbano Viejo Casal
- Parque Las Naciones
- Monumento a Carola Lorenzini
- Parroquia San Antonio de Padua