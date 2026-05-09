El servicio ferroviario entre Córdoba y Buenos Aires permanece suspendido desde el descarrilamiento ocurrido en septiembre de 2025. Foto: Trenes Argentinos.

El servicio ferroviario de larga distancia que une Córdoba con Buenos Aires continuará suspendido durante varios meses más. Así lo informó el Gobierno nacional al detallar el avance de las tareas de reparación que se realizan tras el descarrilamiento ocurrido en septiembre de 2025.

De acuerdo con el informe de gestión N.º 145 presentado por la Jefatura de Gabinete ante la Cámara de Diputados, la restitución total del corredor ferroviario Retiro-Córdoba demandará entre 10 y 12 meses, debido a la magnitud de los daños detectados en distintos sectores de la traza.

Las autoridades detectaron cerca de 50 mil durmientes deteriorados en los ramales Rosario-Córdoba y Rosario-Tucumán. Foto: Fotografía: Agencia Noticias Argentinas/Trenes Argentinos

El documento oficial fue difundido luego de la exposición del vocero presidencial Manuel Adorni y señala que actualmente se desarrollan trabajos de reparación en todos los tramos comprometidos. Sin embargo, desde Nación aclararon que los tiempos de ejecución dependen tanto de la disponibilidad de materiales como de la capacidad operativa de las cuadrillas encargadas de las obras.

Según precisaron las autoridades, el plazo total para la recuperación integral de la infraestructura “se sitúa entre diez y doce meses”.

Servicio de tren Córdoba-Buenos Aires: el descarrilamiento que paralizó el servicio

La suspensión del tren Córdoba-Buenos Aires se originó tras un grave accidente ferroviario registrado el 20 de septiembre de 2025, alrededor de la 1:30 de la madrugada, en el tramo comprendido entre las estaciones Ardiles y Gramilla, en Santiago del Estero.

El incidente ocurrió dentro del ramal Rosario-Tucumán y provocó el descarrilamiento de cinco de los ocho vagones que eran arrastrados por la locomotora.

El Gobierno nacional estimó que las obras de reparación demandarán entre 10 y 12 meses para garantizar la seguridad operacional. Foto: X @TrenesArg.

Tras el episodio, la Operadora Ferroviaria inició una investigación preliminar para determinar las causas del siniestro. De acuerdo con las conclusiones iniciales, no se detectaron fallas vinculadas al material rodante ni errores relacionados con la operación del servicio.

En paralelo, se solicitó a Nuevo Central Argentino, concesionaria responsable del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, un análisis técnico sobre el estado de las vías. La empresa concluyó que el descarrilamiento se produjo por el hundimiento del riel al paso de la formación, una situación provocada por fallas estructurales en los durmientes.

A su vez, el informe técnico reveló que los durmientes presentaban un importante deterioro interno, con presencia de hongos, alteraciones en las fibras de la madera y signos de pudrición en la parte inferior, una zona que permanecía oculta por estar cubierta con piedra balasto.

Posteriormente, los relevamientos realizados sobre los ramales Rosario-Córdoba y Rosario-Tucumán permitieron detectar cerca de 50 mil durmientes en mal estado. Según indicaron desde el Gobierno nacional, el problema no podía advertirse mediante inspecciones convencionales, ya que la superficie visible y las fijaciones externas no mostraban daños evidentes.

El accidente ocurrió en Santiago del Estero, cuando cinco vagones del tren descarrilaron durante la madrugada. Foto: Trenes Argentinos.

El tramo afectado había sido intervenido en 2020 mediante obras de mejoramiento que incluyeron el recambio de durmientes, tareas de alineación, nivelación y colocación de balasto. No obstante, desde Nación señalaron que el grado de deterioro hallado no coincide con la vida útil esperada para ese tipo de materiales.

A raíz de esta situación, el Ministerio de Economía confirmó que existe una investigación judicial en marcha, impulsada tras una denuncia presentada por la concesionaria ferroviaria.

¿Cómo será el plan de reparación?

El plan técnico diseñado para rehabilitar el servicio contempla una primera etapa centrada en el reemplazo total de los durmientes afectados en los distintos tramos comprometidos.

El plan de recuperación contempla el reemplazo total de los durmientes afectados y un monitoreo integral de la traza ferroviaria. Foto: argentina.gob.ar

Posteriormente, se avanzará con una segunda fase de monitoreo, control y seguimiento integral de la traza ferroviaria, especialmente en el sector comprendido entre Villa María y Córdoba, considerado prioritario por las autoridades.

Mientras continúan las tareas, desde el Gobierno remarcaron que el tren de larga distancia solo volverá a operar cuando estén garantizadas todas las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para los pasajeros.