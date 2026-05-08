Problemas para viajar el fin de semana:

El Tren Sarmiento tendrá recorrido limitado el fin de semana.

Los usuarios del Tren Sarmiento deberán tener en cuenta modificaciones en el servicio durante el fin de semana, ya que el ramal Once–Moreno circulará de manera limitada por obras en la zona de vías, según informó Trenes Argentinos.

Las restricciones estarán vigentes desde las 22:30 del sábado 9 de mayo hasta las 8 de la mañana del domingo 10, franja horaria en la que las formaciones no llegarán hasta la cabecera porteña.

Por qué el Tren Sarmiento tendrá servicio reducido

La medida se debe a trabajos programados de infraestructura ferroviaria en la zona de vías, necesarios para garantizar la seguridad y mejorar el funcionamiento del servicio. Como suele ocurrir, las tareas se concentran durante la noche y la madrugada del fin de semana para minimizar el impacto en los pasajeros.

Obras en el Tren Sarmiento. Video: Trenes Argentinos

Cómo será el recorrido limitado del ramal Once–Moreno

Durante el período afectado, los trenes del ramal Once–Moreno circularán únicamente entre Liniers y Moreno, quedando fuera de funcionamiento las siguientes estaciones: Once-Caballito-Flores-Floresta-Villa Luro.

En esa línea, los últimos servicios del sábado serán los siguientes:

Once – Moreno: 23:25

Liniers – Moreno: 00:22

Moreno – Once: 21:50

Moreno – Liniers: 22:20

En tanto, los primeros trenes con recorrido completo del domingo 10 de mayo saldrán en estos horarios:

Once – Moreno: 08:22

Moreno – Once: 07:24

Qué alternativas tienen los pasajeros

Ante la interrupción parcial del recorrido, se recomienda:

Utilizar líneas de colectivos que conectan Liniers con Once

Combinar con otros medios de transporte

Planificar el viaje con anticipación, especialmente durante la noche del sábado y la madrugada del domingo

Demoras en el Tren Sarmiento. Foto: NA

Dónde consultar el estado del servicio

Para evitar inconvenientes, los pasajeros pueden consultar:

Los canales oficiales de Trenes Argentinos

La cartelería y los anuncios en estaciones

Las redes sociales del servicio ferroviario

Desde la empresa recordaron que este tipo de obras son necesarias para mejorar el sistema, aunque implican molestias temporales para quienes utilizan el tren.

Emergencia ferroviaria

El 13 de junio de 2024, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Pública Ferroviaria, la cual se expandió este 2026.

De esta forma, se sigue avanzando con acciones concretas y necesarias para mejorar las condiciones de seguridad operativa en los servicios ferroviarios, a través de un plan de acción trabajado junto con los diferentes actores del sistema.

El plan de acción definido contempla la ejecución de 226 obras: 48% en obras de vías y puentes; 25% en obras de señalamiento; 12% en obras estratégicas de infraestructura y 9% en obras eléctricas.