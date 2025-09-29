Becas Progresar ANSES: paso a paso, cómo reclamar si no recibiste el pago de septiembre 2025

Algunos beneficiarios reportaron no recibir el pago correspondiente al noveno mes del año. Te explicamos los motivos más frecuentes de las demoras y los pasos que tenés que seguir para reclamar ante ANSES y asegurar que la ayuda económica llegue a tu cuenta.

Becas Progresar. Foto: NA.

A pesar de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) completó los pagos correspondientes a septiembre de las Becas Progresar, un número de beneficiarios reportó no haber recibido el depósito.

La situación generó preocupación entre los jóvenes y sus familias, que se preguntan cuáles pueden ser los motivos de la demora y cómo deben proceder para asegurar el cobro de los $28.000 mensuales.

Becas Progresar. Foto: argentina.gob.ar

Este beneficio, dirigido a estudiantes de distintos niveles educativos, busca garantizar que puedan continuar con sus estudios mediante una ayuda económica que se acredita directamente en sus cuentas bancarias.

Según detalló ANSES, entre los casos más frecuentes de suspensión de la beca incluyen la falta de presentación de la certificación académica dentro del plazo estipulado, ingresos familiares que superan el límite establecido, cambios en la institución educativa o carrera que no fueron correctamente informados, y errores administrativos relacionados con los datos personales o bancarios del beneficiario.

Varios beneficiarios reportaron la falta de cobro de su Beca Progresar por figurar "suspendida". Foto: Facebook / Becas Progresar.

ANSES: guía para reclamar el pago de la Beca Progresar que no recibiste en septiembre

Frente a estas situaciones, es clave realizar el reclamo de manera correcta y dentro del plazo establecido, siendo lo más recomendable iniciarlo en el mismo momento en el que se observa la falta de pago. El proceso recomendado por ANSES incluye los siguientes pasos:

Ingreso al portal Progresar: con las credenciales de Mi Argentina, acceder a la sección de Reclamos o Consultas. Completar el formulario: incluir datos personales, detallar el problema y adjuntar documentación si corresponde. Respetar el plazo: presentar el reclamo dentro de 15 días hábiles desde el inicio del cronograma de pagos del mes. Conservar el número de trámite: este permite hacer un seguimiento efectivo del reclamo. Reclamo presencial: si no se resuelve en línea, acudir a una oficina de ANSES con el formulario y la documentación correspondiente. Actualizar los datos: verificar y corregir cualquier error en la cuenta bancaria, institución educativa o información personal.

Becas Progresar. Foto: X @MinCapHum_Ar

Cabe destacar que ANSES recuerda que mantener los datos actualizados constantemente y presentar los reclamos dentro del plazo es esencial para no perder el derecho al cobro de la beca. Este procedimiento asegura que los estudiantes puedan recibir el apoyo económico que les permite continuar con su formación educativa sin interrupciones.