Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 3 de octubre de 2025

Clima en Corrientes

Este viernes, el clima en Corrientes se presenta con características variables. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas mínimas que pueden descender hasta los 8.2°C. Se prevé una sensación de frescura, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantener abrigos ligeros al salir de casa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En horas de la tarde y noche, la situación del tiempo continuará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán una máxima de 18.8°C, ofreciendo una sensación agradable. La humedad estará presente, pero sin mayor incidencia al aire libre.

En cuanto al factor viento, se espera una velocidad media que podría llegar a los 9 km/h, creando una brisa ligera a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 3 de octubre de 2025

El sol saldrá a las 7:42 y se pondrá a las 18:08, proporcionando un día de otoño con buenas horas de luz para actividades al aire libre. Durante estas horas, el sol permitirá disfrutar del clima templado, ideal para paseos en la ciudad.