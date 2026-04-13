Transporte público Foto: NA

El servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta reducciones y complicaciones para los usuarios aunque avanza en parte hacia una normalización del servicio y algunas líneas se mantienen en paro.

El conflicto se generó a partir del aumento del costo del combustible, lo que elevó los gastos operativos y llevó a las empresas a exigir mayores subsidios o incremento de tarifas para hacerle frente. Este lunes 13 de abril algunas líneas de colectivo que circulan por la Capital Federal y el Gran Buenos Aires seguirán funcionando con demoras y complicaciones.

Colectivos en el AMBA Foto: NA

¿Cuáles son las líneas que siguen de paro?

La retención de tareas y la decisión de sacar menos unidades a la calle afectaron fuertemente la frecuencia de las líneas, generando demoras y dificultades en el traslado diario de miles de pasajeros.

Sin embargo, el escenario empieza a destrabarse y recién a mediados de la semana el servicio se estabilizaría por completo pero no este lunes.

Por el momento, algunas líneas continúan con medidas de fuerza debido a la falta de pago de salarios. Se trata de las líneas 333, 407, 437 y 707, pertenecientes a la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), que siguen de paro, según informó “Ciudad de Bondis” en sus redes sociales.

Qué pasa con los colectivos Foto: NA

Incertidumbre entre los usuarios

Mientras se desarrollan las negociaciones entre las cámaras empresarias, los sindicatos y el Gobierno, la incertidumbre continúa entre los usuarios del AMBA, que deberán seguir de cerca la evolución del servicio durante los próximos días.

Si bien se espera una mejora progresiva en las frecuencias desde este lunes, la normalización total aún demandará tiempo, en un contexto donde cada avance en el conflicto resulta clave para recuperar la regularidad del transporte público.

Transportes fuera de servicio Foto: Foto generada con IA

Cómo sigue el conflicto

Cinco cámaras empresarias mantendrán negociaciones con el Ministerio de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires el día de hoy, lunes 13 de abril. Ambas partes en la negociación presentan posturas contrapuestas respecto de la situación financiera del sector, la gestión de los subsidios y los plazos necesarios para normalizar los pagos que garanticen tanto los salarios como la continuidad de los servicios.

Axel Kicillof habría decidido un adelanto de subsidios del 50% al 65%, con el objetivo de cubrir los salarios y evitar que se profundice el conflicto. Además, desde la provincia afirman que no tienen deudas con el sector, a excepción de un pago pendiente de abril.

Axel Kicillof Foto: X @Kicillofok

Por su parte, las empresas esperan la acreditación de esos fondos que corresponden a un saldo de $50.000 millones que debería liquidarse este viernes.