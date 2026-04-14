DNI trámite Foto: RENAPER

En los últimos meses, miles de argentinos se encontraron con una situación inesperada al intentar realizar trámites bancarios, viajar al exterior o validar su identidad digital: su DNI ya no es válido y deben renovarlo por el nuevo DNI con chip. Aunque no todos están obligados a hacerlo de inmediato, existen casos puntuales en los que la actualización resulta indispensable y puede tener un costo elevado según la urgencia del trámite.

El DNI con chip es la versión más moderna del Documento Nacional de Identidad y comenzó a reemplazar progresivamente a los modelos más antiguos como parte del proceso de modernización del sistema de identificación en la Argentina.

Qué es el DNI con chip y para qué sirve

El DNI con chip incorpora un dispositivo electrónico integrado que almacena información biométrica del titular, como datos personales y registros de identidad, con mayores estándares de seguridad. Este avance permite:

Reducir el riesgo de falsificaciones

Facilitar la validación de identidad en trámites digitales

Aumentar la seguridad en controles migratorios

Mejorar la interoperabilidad con sistemas estatales

Aunque visualmente puede parecer similar al DNI tarjeta clásico, su tecnología interna lo convierte en un documento más seguro y actualizado.

Nuevo DNI conchip en Argentina Foto: redes

Quiénes están obligados a hacer el DNI con chip

No todos los ciudadanos deben renovarlo de inmediato. Sin embargo, hay situaciones específicas en las que el cambio es obligatorio:

Personas que aún poseen DNI verde, libreta celeste o documentos muy antiguos

Quienes tengan un DNI deteriorado, ilegible o en mal estado

Ciudadanos que necesiten salir del país o realizar trámites internacionales

Personas que deban validar identidad para trámites bancarios, judiciales o digitales

Cambios de datos personales (nombre, apellido, género, filiación)

En estos casos, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) exige la emisión del DNI actualizado con chip, ya que los modelos anteriores dejan de tener validez legal.

Cuánto cuesta hacer el DNI con chip en 2026

El costo del DNI con chip varía según la modalidad del trámite. Existen opciones estándar y otras más rápidas para quienes necesitan el documento con urgencia:

Trámite regular : es el más económico y tiene plazos más extensos

Trámite exprés o urgente : reduce significativamente el tiempo de entrega

DNI al instante o en 24 horas: disponible solo en puntos habilitados y con costo elevado

En los casos más rápidos, el precio puede superar los 50.000 pesos, una cifra que sorprende a muchos ciudadanos que no contaban con ese gasto imprevisto.

Dónde se tramita el nuevo DNI

El DNI con chip se puede gestionar en:

Oficinas del RENAPER

Registros civiles provinciales

Centros de documentación rápida

Algunos aeropuertos y puntos especiales

El turno suele solicitarse de manera online, aunque también existen atenciones presenciales según la jurisdicción.

Por qué este cambio genera tanta confusión

Uno de los principales problemas es la falta de información clara. Muchas personas creen que todos deben cambiar su DNI de inmediato, cuando en realidad la obligación depende del tipo de documento que tengan y del trámite que necesiten realizar.

Además, el alto costo de las versiones urgentes genera malestar, especialmente en quienes detectan la necesidad de renovación a último momento.

DNI; documentos. Foto: argentina.gob.ar

Qué pasa si no renovás el DNI cuando corresponde

No contar con un DNI vigente puede traer consecuencias como:

Imposibilidad de viajar

Trámites bancarios rechazados

Problemas para cobrar beneficios o realizar gestiones estatales

Inconvenientes legales o administrativos

Por eso, los especialistas recomiendan verificar con anticipación el estado del DNI para evitar gastos innecesarios o contratiempos.

Un documento que llegó para quedarse

El DNI con chip forma parte de un proceso de digitalización y modernización que continuará en los próximos años. Aunque no todos estén obligados a cambiarlo de inmediato, cada vez más trámites lo exigirán, convirtiéndolo en el estándar definitivo de identificación en la Argentina.