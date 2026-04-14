DNI con chip: en qué casos es obligatorio y por qué el trámite puede costar hasta $57.000
El DNI con chip reemplaza a documentos antiguos y es obligatorio para determinados trámites. Qué personas deben renovarlo, cuánto cuesta y cómo evitar gastos innecesarios.
En los últimos meses, miles de argentinos se encontraron con una situación inesperada al intentar realizar trámites bancarios, viajar al exterior o validar su identidad digital: su DNI ya no es válido y deben renovarlo por el nuevo DNI con chip. Aunque no todos están obligados a hacerlo de inmediato, existen casos puntuales en los que la actualización resulta indispensable y puede tener un costo elevado según la urgencia del trámite.
El DNI con chip es la versión más moderna del Documento Nacional de Identidad y comenzó a reemplazar progresivamente a los modelos más antiguos como parte del proceso de modernización del sistema de identificación en la Argentina.
Qué es el DNI con chip y para qué sirve
El DNI con chip incorpora un dispositivo electrónico integrado que almacena información biométrica del titular, como datos personales y registros de identidad, con mayores estándares de seguridad. Este avance permite:
- Reducir el riesgo de falsificaciones
- Facilitar la validación de identidad en trámites digitales
- Aumentar la seguridad en controles migratorios
- Mejorar la interoperabilidad con sistemas estatales
Aunque visualmente puede parecer similar al DNI tarjeta clásico, su tecnología interna lo convierte en un documento más seguro y actualizado.
Quiénes están obligados a hacer el DNI con chip
No todos los ciudadanos deben renovarlo de inmediato. Sin embargo, hay situaciones específicas en las que el cambio es obligatorio:
- Personas que aún poseen DNI verde, libreta celeste o documentos muy antiguos
- Quienes tengan un DNI deteriorado, ilegible o en mal estado
- Ciudadanos que necesiten salir del país o realizar trámites internacionales
- Personas que deban validar identidad para trámites bancarios, judiciales o digitales
- Cambios de datos personales (nombre, apellido, género, filiación)
En estos casos, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) exige la emisión del DNI actualizado con chip, ya que los modelos anteriores dejan de tener validez legal.
Cuánto cuesta hacer el DNI con chip en 2026
El costo del DNI con chip varía según la modalidad del trámite. Existen opciones estándar y otras más rápidas para quienes necesitan el documento con urgencia:
- Trámite regular: es el más económico y tiene plazos más extensos
- Trámite exprés o urgente: reduce significativamente el tiempo de entrega
- DNI al instante o en 24 horas: disponible solo en puntos habilitados y con costo elevado
En los casos más rápidos, el precio puede superar los 50.000 pesos, una cifra que sorprende a muchos ciudadanos que no contaban con ese gasto imprevisto.
Dónde se tramita el nuevo DNI
El DNI con chip se puede gestionar en:
- Oficinas del RENAPER
- Registros civiles provinciales
- Centros de documentación rápida
- Algunos aeropuertos y puntos especiales
El turno suele solicitarse de manera online, aunque también existen atenciones presenciales según la jurisdicción.
Por qué este cambio genera tanta confusión
Uno de los principales problemas es la falta de información clara. Muchas personas creen que todos deben cambiar su DNI de inmediato, cuando en realidad la obligación depende del tipo de documento que tengan y del trámite que necesiten realizar.
Además, el alto costo de las versiones urgentes genera malestar, especialmente en quienes detectan la necesidad de renovación a último momento.
Qué pasa si no renovás el DNI cuando corresponde
No contar con un DNI vigente puede traer consecuencias como:
- Imposibilidad de viajar
- Trámites bancarios rechazados
- Problemas para cobrar beneficios o realizar gestiones estatales
- Inconvenientes legales o administrativos
Por eso, los especialistas recomiendan verificar con anticipación el estado del DNI para evitar gastos innecesarios o contratiempos.
Un documento que llegó para quedarse
El DNI con chip forma parte de un proceso de digitalización y modernización que continuará en los próximos años. Aunque no todos estén obligados a cambiarlo de inmediato, cada vez más trámites lo exigirán, convirtiéndolo en el estándar definitivo de identificación en la Argentina.