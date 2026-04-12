Tarjeta SUBE, ¿cómo recuperar el saldo si se la pierde o se rompe? Foto: Foto generada con IA

Puede pasar que se haya perdido la Tarjeta SUBE, o que se haya visto afectada por otras razones, como robo o incluso que se haya roto. En cualquiera de todos estos casos, no es difícil recuperar el saldo y poder viajar sin inconvenientes.

Lo primero que hay que saber es que solo el titular puede recuperar el dinero si la tarjeta estaba registrada a su nombre antes del incidente. En caso de que no esté asociada con el DNI, el sistema no permite vincular el saldo con la persona y, por lo tanto, se pierde el dinero.

Se puede recuperar el saldo de la tarjeta SUBE. Foto: Foto generada con IA

Cómo recuperar el saldo de la SUBE perdida o robada: paso a paso

El procedimiento es simple y se hace en tres pasos:

1. Dar de baja la tarjeta

Para este paso, hay que ingresar a la cuenta en el sitio oficial Mi SUBE con DNI y clave. Una vez dentro, se debe seleccionar la opción correspondiente para denunciar pérdida, robo o rotura. También se puede hacerlo llamando al 0800-999-7823 (opción 1) o acercándose a un Centro de Atención.

2. Conseguir una nueva tarjeta SUBE

Una vez se la tenga, se debe registrarla y asociarla a la cuenta, ya sea desde la web o mediante la app oficial. Es importante que se use la misma cuenta donde estaba vinculada la tarjeta anterior.

3. Recuperar el saldo

Se va a recibir un correo electrónico con el monto disponible al momento de la baja; este proceso puede demorar hasta 72 horas hábiles. Para acreditar ese dinero en la nueva tarjeta, se la tiene que apoyar en una Terminal Automática SUBE o usar la app SUBE si el celular tiene tecnología NFC.

Tarjeta SUBE. Foto: NA.

Hay algunos puntos importantes a considerar. Si la persona en cuestión tenía Tarifa Social, el beneficio se aplicará automáticamente una vez que se registre la nueva tarjeta y se la valide. Además, la SUBE Digital funciona de manera independiente, con su propio saldo.

En cuanto a los costos actuales, durante abril se aplicaron aumentos en el transporte público. En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo con tarjeta registrada ronda los $873,37, mientras que en la Ciudad varía según la distancia, comenzando en $715,26. Con Tarifa Social, estos valores se reducen considerablemente.