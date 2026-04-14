Lluvias Foto: Foto generada con IA Canal 26

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este martes una jornada con cielo mayormente nublado durante todo el día en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según el organismo, las temperaturas se ubicarán entre los 16 y los 24 grados, en un contexto de tiempo estable pero con abundante nubosidad.

Hacia la noche, se mantienen bajas probabilidades de lluvias aisladas, aunque las precipitaciones cobrarán mayor protagonismo durante la jornada del miércoles, cuando se espera un escenario más inestable en la región.

De esta manera, el buen tiempo comenzará a despedirse gradualmente en el AMBA, dando paso a condiciones más húmedas e inestables en las próximas horas.

Se aproximan lluvias fuertes. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Pronóstico extendido

Miércoles 15 de abril : 20 °C de mínima y 23 °C de máxima. Lluvias durante todo el día y vientos fuertes de hasta 31 km/h.

Jueves 16 de abril : mínima de 18 °C y máxima de 24 °C. Cielo mayormente nublado y 10% de probabilidades de precipitaciones durante todo el día. El viento soplará hasta los 22 km/h.

Viernes 17 de abril: mínima de 17 °C y máxima de 25 °C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento soplará hasta los 22 km/h.

De esta manera, tras varios días de relativa estabilidad, el clima volverá a mostrar condiciones variables en el AMBA, por lo que se recomienda a los vecinos mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: