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Cada 13 de abril se conmemora el Día Internacional del Beso, inspirado en el beso de mayor duración registrado, ocurrido en Tailandia durante una celebración de San Valentín. La fecha funciona además como una oportunidad para destacar el valor de este gesto en los vínculos humanos.

Besar tiene efectos positivos tanto en lo emocional como en lo mental. Este gesto activa la liberación de sustancias como endorfinas, dopamina y oxitocina, asociadas al bienestar. También puede contribuir a reducir molestias físicas y a reforzar las defensas del organismo mediante el intercambio de microorganismos que estimulan la producción de anticuerpos.

En relación al origen del beso, existen varias teorías, pero los vestigios más antiguos del beso provienen del oriente, específicamente de la región de la India, donde se encontraron, dentro de algunos templos, figuras de seres talladas en piedra realizando esta práctica.

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Qué ocurre cuando nos besamos

Cuando nos besamos se producen una serie de cambios físicos en nuestro cuerpo y es que, en la acción de besar, podemos mover hasta 36 músculos y el latido de nuestro corazón puede pasar del reposo hasta la agitación en muy poco tiempo, explica Marina Sangonzalo Candel, especialista en Psicología Clínica del Hospital Quirónsalud Valencia.

Hay estudios que señalan que los besos tienen un efecto analgésico y que reducen distintos tipos de dolor, mientras que diversas investigaciones científicas señalan que el beso libera endorfinas, hormonas que nos hacen sentir mejor, por lo cual, si tenemos dolor en alguna parte del cuerpo, besarnos no nos curará, pero sí nos puede producir una sensación de alivio.

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Otro de los beneficios de los besos es que ayudan a reducir el estrés. Según un estudio de la universidad de Lafayette, en Pennsylvania, los besos liberan sustancias como oxitocinas que favorecen los sentimientos de afecto y bienestar, pero también disminuyen los niveles de cortisol, considerada la “hormona del estrés”.

Cuáles son los beneficios para la salud de besar

Según el Instituto Superior de Ciencias de la Salud, los beneficios de besar son: