Hoy en Tucumán, el clima estará marcado por condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 8.5°C, proporcionando una sensación fresca en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde, se espera que la nubosidad continúe, alcanzando una temperatura máxima de 22.4°C. En la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo favorables para actividades al aire libre, con una humedad del 80% que podría generar cierta sensación de incomodidad.

Los vientos durante la jornada tendrán una velocidad máxima de 7 km/h, por lo que el impacto será relativamente bajo en cuanto a la sensación térmica.