Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este martes 14 de abril de 2026
Clima diario
Hoy en Tucumán, el clima estará marcado por condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 8.5°C, proporcionando una sensación fresca en las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
Durante la tarde, se espera que la nubosidad continúe, alcanzando una temperatura máxima de 22.4°C. En la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo favorables para actividades al aire libre, con una humedad del 80% que podría generar cierta sensación de incomodidad.
Los vientos durante la jornada tendrán una velocidad máxima de 7 km/h, por lo que el impacto será relativamente bajo en cuanto a la sensación térmica.