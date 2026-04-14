Los descuentos de la Tarifa Social de la tarjeta Sube. Foto: NA.

En un contexto económico complejo, el Gobierno nacional mantiene vigente en abril de 2026 el beneficio de la Tarifa Social de la tarjeta SUBE, una herramienta clave para garantizar el acceso al transporte público a millones de personas.

Este programa permite obtener un descuento del 55% en el valor del boleto de colectivo, lo que representa un alivio significativo para los sectores más vulnerables.

¿Cómo ahorrar hasta un 55% con la tarjeta SUBE? Foto: Foto generada con IA Canal 26

Claves para obtener la Tarifa Social

Vale la pena recordar que el beneficio se aplica de manera automática sobre la tarjeta registrada a nombre del usuario, siempre que cumpla con los requisitos establecidos. Para ello, es fundamental tener los datos personales actualizados y la tarjeta correctamente vinculada en el sistema, ya que la validación se realiza mediante el cruce de información con la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Uno de los pasos clave para acceder a la Tarifa Social es generar un PIN de seis dígitos desde la plataforma “Mi ANSES”, dentro del apartado “Programas y beneficios”. Este código permite habilitar el descuento y garantizar que se aplique correctamente en cada viaje.

Desde el sistema SUBE destacan que la Tarifa Social Federal funciona como un “alivio directo” para quienes más lo necesitan, y remarcan la importancia de mantener la tarjeta registrada para evitar inconvenientes al momento de abonar el transporte.

¿Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social de la tarjeta SUBE?

Entre los grupos que pueden acceder al beneficio se encuentran jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficiarias de la Asignación por Embarazo, estudiantes del programa Progresar, personas que cobran el Seguro de Desempleo, trabajadores de casas particulares registrados y monotributistas sociales.

Beneficios de la tarjeta SUBE. Foto: NA.

También están incluidos los veteranos de la Guerra de Malvinas, personas con discapacidad que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y beneficiarios de distintos programas sociales tanto nacionales como provinciales.

En términos concretos, el descuento del 55% implica que, por ejemplo, ante un boleto mínimo de $1.000, el usuario pagará alrededor de $450. Este sistema se mantiene activo mientras el titular conserve su condición ante ANSES, sin necesidad de realizar renovaciones periódicas, lo que facilita su continuidad en el tiempo.