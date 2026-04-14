Temporal de 72 horas en puerta: lluvias intensas y tormentas de distintas intensidades en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también difundió un mapa con alertas amarillas y naranjas que abarcan distintas regiones del país. Todos los detalles, en la nota.
El pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa varios días seguidos de tiempo inestable, con lluvias y tormentas en gran parte de la semana.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones comenzarán este martes por la noche. A partir de ahí, el miércoles se perfila como la jornada más complicada, con tormentas y lluvias persistentes durante todo el día, por momentos intensas.
El mal tiempo continuará el jueves, aunque con menor intensidad. Se esperan lluvias más aisladas y un cielo mayormente cubierto, por lo que las condiciones seguirán siendo inestables.
Recién el viernes comenzará a mejorar el panorama, con la vuelta del sol entre nubes y sin lluvias en el pronóstico. Las mejores condiciones llegarán durante el fin de semana, con temperaturas agradables y días más estables, ideales para realizar actividades al aire libre.
Mapa de alertas del SMN para esta semana
El mapa de alertas meteorológicas para este martes muestra que el clima será inestable en varias zonas del país.
En el centro y parte del norte hay alerta amarilla, lo que significa que se esperan lluvias y tormentas que pueden ser intensas por momentos, pero sin llegar a ser extremas.
En cambio, en algunas provincias del norte rige alerta naranja, donde las tormentas pueden ser más fuertes, con mucha lluvia en poco tiempo, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
En resumen, el mal tiempo no afectará a todo el país por igual, pero sí a una gran parte, sobre todo en el centro y norte. Por eso, se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones.