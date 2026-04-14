Clima; lluvias; tormentas Foto: Unsplash

El pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa varios días seguidos de tiempo inestable, con lluvias y tormentas en gran parte de la semana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones comenzarán este martes por la noche. A partir de ahí, el miércoles se perfila como la jornada más complicada, con tormentas y lluvias persistentes durante todo el día, por momentos intensas.

Clima en CABA. Foto: SMN.

El mal tiempo continuará el jueves, aunque con menor intensidad. Se esperan lluvias más aisladas y un cielo mayormente cubierto, por lo que las condiciones seguirán siendo inestables.

Recién el viernes comenzará a mejorar el panorama, con la vuelta del sol entre nubes y sin lluvias en el pronóstico. Las mejores condiciones llegarán durante el fin de semana, con temperaturas agradables y días más estables, ideales para realizar actividades al aire libre.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Mapa de alertas del SMN para esta semana

El mapa de alertas meteorológicas para este martes muestra que el clima será inestable en varias zonas del país.

En el centro y parte del norte hay alerta amarilla, lo que significa que se esperan lluvias y tormentas que pueden ser intensas por momentos, pero sin llegar a ser extremas.

Clima en CABA. Foto: SMN.

En cambio, en algunas provincias del norte rige alerta naranja, donde las tormentas pueden ser más fuertes, con mucha lluvia en poco tiempo, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

En resumen, el mal tiempo no afectará a todo el país por igual, pero sí a una gran parte, sobre todo en el centro y norte. Por eso, se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones.