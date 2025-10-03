Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 3 de octubre de 2025

Clima en Salta

Hoy en Salta, el clima se presenta con condiciones de humedad y cielo parcialmente nuboso a lo largo del día. Con una temperatura mínima de 3.4°C durante la mañana, se espera que los habitantes de Salta vivan una jornada fresca. Este clima invita a disfrutar del aire libre con una taza de café, en caso de necesitar más detalles sobre el clima en otras regiones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A partir de la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.2°C, manteniendo un ambiente cálido a medida que avanza el día. Los vientos estarán moderados, con ráfagas máximas de hasta 9 km/h, lo cual no será un impedimento para realizar actividades al aire libre o disfrutar de una caminata por la ciudad. Además, la humedad, que alcanzará 91%, podría generar una sensación térmica de ligera pesadez.