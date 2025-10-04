Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de octubre de 2025

Clima San Juan

Para el día de hoy en San Juan, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C. Será un inicio de día sin precipitaciones aseguradas, manteniendo un ambiente fresco. La velocidad máxima del viento alcanzará los 11 km/h, ofreciendo una mañana tranquila.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo parcialmente nubosas, con una temperatura máxima esperada que llegará a los 20.4°C. Al caer la noche, el cielo se mantendrá despejado. La humedad se observará en un promedio máximo del 61%, mientras que el viento podría incrementarse ligeramente alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h, lo que se traducirá en una noche agradable.