Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de octubre de 2025
Para el día de hoy en San Juan, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C. Será un inicio de día sin precipitaciones aseguradas, manteniendo un ambiente fresco. La velocidad máxima del viento alcanzará los 11 km/h, ofreciendo una mañana tranquila.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo parcialmente nubosas, con una temperatura máxima esperada que llegará a los 20.4°C. Al caer la noche, el cielo se mantendrá despejado. La humedad se observará en un promedio máximo del 61%, mientras que el viento podría incrementarse ligeramente alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h, lo que se traducirá en una noche agradable.