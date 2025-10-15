Tendencia y moda en el Día de la Madre: los mejores looks para un almuerzo familiar, una salida al aire libre o una cena especial

Con la llegada del verano, las tendencias se renuevan y los outfits ganan protagonismo. Elegí tu look ideal y marcá tendencia en el Día de la Madre.

Looks para el Día de la Madre. Foto: Freepik

La moda y las tendencias se renuevan con la llegada del verano y aparecen los looks que marcan la temporada. Las prendas frescas, los colores y las estampas serán protagonistas de la primavera, tanto en las pasarelas internacionales más importantes como en el street style local.

En ese sentido, el Día de la Madre es la ocasión perfecta para volcar todo lo que está a la moda y también para renovar el guardarropa. Ya sea para un almuerzo familiar, una salida al aire libre o una cena especial, existen opciones de looks que combinan comodidad, elegancia y ese toque especial que la fecha merece.

Qué colores se vienen para este verano. Foto: Freepik

Además, esta fecha es también puede ser la excusa perfecta para animarse a los tonos vibrantes que más se verán este verano, que son los fucsias, verdes y naranjas intensos, ideales para un look lleno de energía. También habrá lugar para los pasteles como el color lavanda y el celeste, que aportan un aire romántico, mientras que los neutros –blanco, arena y negro– seguirán funcionando como comodines para combinar.

Looks para cada ocasión

En cuanto a las prendas, el verano se viste de comodidad y el Día de la Madre también: vestidos fluidos, maxi faldas, pantalones anchos y camisas oversize marcan la tendencia y son ideales para ir a almorzar y vestirse con comodidad.

Por otro lado, para una salida al aire libre, los crop tops y los shorts son ideales para la ocasión y también vuelven con fuerza esta temporada 2026.

Looks para este verano. Foto: Freepik

Para una salida nocturna y para quienes prefieren lo clásico también hay looks. Por ejemplo, un abrigo liviano o un blazer aportan elegancia sin dejar de lado la comodidad y se pueden combinar con un jean ancho.

Los accesorios también son los protagonistas

Los accesorios son importantes para levantar un look del Día de la Madre, como por ejemplo un par de aros, un bolso de diseño o unas sandalias con textura levantan cualquier outfit. Al igual que los maxi cinturones, que este año volvieron con todo.

Los mejores looks para el Día de la Madre. Foto: Freepik

Más allá de las tendencias y la moda, lo que más importa en esta fecha es que cada madre se sienta cómoda, libre y especial en su día.