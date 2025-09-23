El accesorio olvidado de los 2000 que vuelve a transformar los looks en primavera-verano 2025: cómo evolucionó a lo largo de la historia

Durante años quedó en el olvido, pero esta nueva temporada volvió para quedarse y transformar los outfits más sencillos en looks sofisticados y llenos de estilo.

Cuál es el accesorio que volvió para ser el protagonista en esta temporada primavera-verano 2025. Foto: Freepik.

Aunque durante años quedaron en el olvido y fueron asociados a los looks recargados de los 2000, los maxi cinturones regresan con fuerza esta temporada primavera-verano 2025 y se perfilan como el accesorio estrella de cualquier outfit.

Además de darle color y levantar los looks, este accesorio puede transformar la silueta y sumarle un aire más sofisticado a las prendas más básicas. Desde pasarelas internacionales hasta el street style, los diseñadores los presentan en versiones anchas, con hebillas XL, tejidos de cuero o en distintos colores.

Los maxi cinturones volvieron para quedarse. Foto: Pinterest.

La importante es saber combinarlos. Los estilistas recomiendan usarlos sobre blazers oversize, vestidos sueltos o camisas largas, logrando un contraste entre volumen y estructura.

Los maxi cinturones no solo regresan para provocar nostalgia, sino para reinventarse y cambiar la visión de los looks simples: son piezas minimalistas para quienes buscan sobriedad o diseños llamativos y para quienes prefieren un look más audaz. Un accesorio olvidado que ahora vuelve a recordarnos que, a veces, menos no es más.

Ideas de looks para usar los maxi cinturones en distintas ocasiones

Para la oficina:

Los maxi cinturones se pueden utilizar sobre un blazer oversize para marcar la cintura y darle un giro femenino al look sastrero.

Si se utiliza un vestido midi liso, se puede sumar un maxi cinturón en tono neutro (negro, marrón o nude) para un resultado elegante y profesional.

En el día a día:

El maxi cinturón se puede utilizar sobre una camisa blanca larga o un vestido suelto, ideal para combinar con zapatillas o botas bajas.

También se puede agregar en un tapado ligero o trench, ajustando el cinturón por encima para darle estructura a un outfit relajado.

Los maxi cinturones volvieron a utilizarse de cualquier material y color. Foto: Pinterest.

Para la noche:

Si se combina el maxi cinturón con un vestido lencero o de satén se puede lograr un contraste sofisticado, altamente recomendado por los expertos en moda y tendencia.

En su versión metalizada o con brillos, el maxi cinturón es perfecto para realzar un look total black o monocromático.

Para un look casual:

Con maxi suéteres o cardigans largos , que suelen perder forma, el maxi cinturón ayuda a estilizar la figura y marcar más cintura.

Sumado a un look boho con vestido suelto y botas, el maxi cinturón es muy cómodo y a la vez trendy.

La evolución de los maxi cinturones. Foto: Pinterest.

Cómo evolucionaron los maxi cinturones a lo largo de los años

Los maxi cinturones nacieron en la moda de los años 80 y 90, aunque su popularidad se fue consolidando de distintas formas:

En la década de los 80, los maxi cinturones aparecieron como parte de los looks exagerados y llamativos propios de la época. Eran elegidos por pocas personas ya que llamaban poderosamente la atención.

Con el tiempo, este accesorio comenzó a ser más aceptado por la sociedad y evolucionó, fabricándose en una gran variedad de tamaños, colores y texturas, incluyendo cuero vegano, tejidos reciclados y diseños artesanales. Se combinaba con blazers, vestidos y chaquetas, cumpliendo la doble función de marcar la silueta y resaltar la cintura.

Si bien fueron moda en los 90, ahora volvieron para ser los protagonistas de los looks más sofisticados. Foto: Pinterest.

Luego, en los 90 y 2000, este accesorio siguió estando presente en la moda juvenil, especialmente con vestidos cortos y camisas largas, combinados con botas tanto largas como cortas, logrando un outfit elegante y liviano a la vez. La mayoría de los cinturones eran con hebillas grandes y materiales básicos como el cuero.

Si bien su popularidad comenzó a decaer hacia mediados de los 2000, cuando los looks más minimalistas y sobrios ganaron protagonismo, en la actualidad volvieron para quedarse y convertirse en los protagonistas de los looks más casuales pero elegantes a la vez.