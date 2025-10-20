Antes y después: así quedó la ampliación del cruce del Tren Mitre con la Av. Del Fomentista, en Villa Pueyrredón

La Ciudad habilitó el nuevo paso peatonal y el túnel vehicular pasó a ser doble mano. Ahora se está construyendo una nueva plaza.

Nuevo cruce peatonal en Av. del Fomentista y la intersección de las vías del FFCC Mitre - J. L. Suárez, en Villa Pueyrredón. Foto: AUSA

El nuevo cruce peatonal de avenida Del Fomentista en la intersección con las vías del ferrocarril Mitre - J.L Suárez quedó inaugurado, y ahora se construye una plaza.

La obra, que fue ejecutada por Autopistas Urbanas (AUSA), soluciona una problemática histórica: el cruce de Fomentista y vías del ferrocarril Mitre – J. L. Suárez tenía la particularidad de que era tan angosto, que tenía un solo carril, mientras que la avenida es doble mano, con lo cual, los semáforos alternaban el tránsito pasante, dando paso en un sentido y manteniendo en espera a los autos de la otra mano.

Con este nuevo cruce peatonal se eliminó la vereda del túnel y se sumó un carril, y ahora Av. Del Fomentista tiene continuidad por debajo de las vías del tren.

Los detalles de la obra

El nuevo paso tiene un ancho de 5 metros y 2,47 metros de alto, que suman mayor amplitud al espacio para la comodidad de los peatones y ciclistas que cruzan el ferrocarril.

Además, AUSA trabajará hasta fin de mes en la construcción de una plazoleta con un mangrullo de juegos infantiles y una estación saludable para entrenamiento físico, con nueva parquización y veredas más amplias, donde se instalará nuevo mobiliario urbano como nuevos bancos, cestos para la basura y bicicleteros.

