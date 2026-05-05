Cómo cambiar tu médico de cabecera en PAMI:

Jubilados Foto: Foto generada con IA

Los afiliados a PAMI que desean cambiar de médico de cabecera, ya sea por una cuestión logística o simplemente para buscar una segunda opinión, pueden hacerlo de una manera rápida y sencilla.

Requisitos para solicitar el cambio de médico de cabecera

Para realizar el cambio es necesario contar con el DNI con domicilio actualizado.

En caso de que el trámite lo realice la persona apoderada, deberá presentar además su DNI y el recibo de cobro de la persona afiliada.

Nuevo DNI conchip en Argentina Foto: redes

En caso de que el trámite lo realice una persona que designe la persona afiliada, deberá presentar además su DNI y una nota de autorización firmada, donde se aclare el cambio a realizar.

Paso a paso: cómo realizar la gestión a través de la web de PAMI

1. Ingresar a la página de PAMI y buscar el sector Cambio de Médico.

2. Seleccionar el botón “Iniciar este trámite web” para hacerlo de manera online.

Mi PAMI se sigue actualizando para sus usuarios. Foto: Unsplash.

3. Eel siguiente paso será elegir el motivo del cambio. Seleccionar “Estoy conforme con mi médico actual pero quiero cambiarlo por razones personales”.

4. En el siguiente paso se solicitará el número de afiliado y el número de documento

5. Completar con datos de contacto. Se deberá ingresar un número de teléfono, un número adicional y un correo electrónico

¿Por qué es tan importante realizarse el apto físico? Foto: Freepik

6. Luego se podrá buscar el médico según localidad, lugar de atención o nombre.

7. Una vez elegido el médico, llegará un un correo solicitando mayor información y documentación del beneficiario

Cómo consultar la cartilla médica de PAMI

Para consultar la cartilla médica hay que ingresar a la página de PAMI o hacer click en el siguiente link.

Cómo sacar un turno para la agencia de PAMI

Para sacar un turno médico hay que ingresar a la página de PAMI o hacer click en el siguiente link.