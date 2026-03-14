Transporte público Foto: Foto generada con IA

Los miles de pasajeros que usan a diario la Línea Mitre finalmente reciben una noticia que venían esperando desde hace meses: el tren vuelve a llegar a la estación Retiro tras semanas de trabajos intensivos en vías, sistemas y señalamiento. Y no solo eso —las mejoras traen aparejada una reducción progresiva en los tiempos de viaje que alcanzará casi 20 minutos menos por recorrido.

Este cambio promete transformar la rutina diaria de quienes dependen del tren para ir a trabajar, estudiar o moverse en el Área Metropolitana, marcando uno de los avances más importantes dentro del marco de la Emergencia Ferroviaria.

Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

¿Qué obras se hicieron para lograr esta mejora?

Tras un extenso período de servicio limitado, los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre retomaron su llegada a Retiro. Este restablecimiento fue posible gracias a:

La habilitación del nuevo cabin Maldonado , una pieza central del sistema.

La renovación del sistema de señalización , reemplazando infraestructura que superaba los 100 años de antigüedad.

La modernización de cableado y semáforos digitales, con más de 120 km de cables sustituidos.

Estos trabajos están pensados para elevar los estándares de seguridad y, sobre todo, para hacer más eficiente la circulación ferroviaria, evitando fallas que antes provocaban demoras y cancelaciones.

Reducción del tiempo de viaje: ¿cuándo y cuánto tiempo se gana?

La mejora en los tiempos no será instantánea, sino progresiva. De acuerdo con Trenes Argentinos, la proyección se dividirá en dos etapas:

Mitad de este año

El viaje entre Retiro y Tigre se acortará en aproximadamente 10 minutos, gracias a los avances en la renovación de vía.

Fin de 2026

Cuando finalicen todas las obras complementarias, se sumarán otros 7 minutos de reducción, alcanzando una mejora total estimada de 17–20 minutos por viaje.

Estas modificaciones serán especialmente bienvenidas por los usuarios de los ramales donde la obra es más intensa, dado que la circulación actual suele verse afectada por zonas de baja velocidad.

Tren Mitre; Trenes Argentinos. Foto: argentina.gob.ar

¿Por qué trabajan de noche?

Para evitar complicaciones en horas pico, la renovación de vías —especialmente en el ramal Tigre— continúa ejecutándose exclusivamente durante la noche. Esto permite avanzar más rápido sin interrumpir el servicio diurno y reducir el impacto para los miles de usuarios que dependen del tren.

Más seguridad, más frecuencia y menos fallas

Además de la reducción del tiempo de viaje, la modernización del sistema de señalamiento ofrece otros beneficios importantes:

Frecuencias más confiables , con menos demoras inesperadas.

Disminución de cancelaciones por fallas técnicas recurrentes.

Mayor capacidad operativa, esencial para una línea con alta demanda.

El salto tecnológico no solo implica trenes que circulan más rápido, sino un servicio más seguro y previsible.

¿Qué significa esto para los pasajeros?

Para los usuarios diarios del Mitre, esta mejora implica:

Menos tiempo de viaje cada día.

Ahorro económico indirecto (menos trasbordos, menos demoras).

Un servicio que empieza a modernizarse luego de décadas de postergación.

En un contexto donde la movilidad urbana es cada vez más desafiante, una reducción de casi 20 minutos por viaje representa un cambio enorme en la calidad de vida.