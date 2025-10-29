Noche de los Museos 2025: cuándo es, qué lugares participan y cómo obtener el pase libre para viajar gratis

En los primeros días de noviembre, cientos de museos y espacios abrirán para brindar una experiencia gratuita. Cuáles son las actividades disponibles.

Noche de los Museos.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir una nueva edición de la Noche de los Museos, el evento cultural más esperado del año, ya que el sábado 8 de noviembre, cientos de espacios abrirán sus puertas de forma gratuita para reavivar la cultura y el arte. Además, el transporte público funcionará sin costo durante toda la noche.

Esta vez, se celebra la edición número 21 del famoso evento y, como cada año, invita a vecinos y turistas a recorrer de manera gratuita los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad Organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de la Dirección General de Festivales y Noches Culturales y la Dirección General de Museos, Patrimonio y Casco Histórico, esta jornada se consolida como una de las más importantes del calendario porteño.

La Noche de los Museos. Foto: Turismo Buenos Aires.

Cuándo es la Noche de los Museos 2025

Según el sitio oficial Festivales BA, la Noche de los Museos se realizará el sábado 8 de noviembre, de 19 a 2 de la madrugada. Durante esas horas, el público podrá disfrutar de exposiciones, espectáculos, actividades especiales y visitas guiadas en más de 300 espacios culturales distribuidos por todas las comunas.

Noche de los museos

Una de las grandes novedades de esta edición será la reapertura de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575), recientemente renovada y convertida en un nuevo espacio cultural de la ciudad. Sin embargo, abrirán otros espacios destacados para visitar:

Usina del Arte (La Boca)

Torre Monumental (Retiro)

Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) (San Telmo)

Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez” (Recoleta)

Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) (Puerto Madero)

Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces (Montserrat)

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (Núñez)

Museo River Plate (Núñez)

MUNTREF – Hotel de Inmigrantes (Retiro)

Museo Sitio de Memoria ESMA (Núñez)

Radio Nacional (San Nicolás)

Sitio Arqueológico La Cisterna (Montserrat)

Cómo viajar gratis durante la Noche de los Museos

Uno de los beneficios más valorados del evento es la posibilidad de viajar sin costo en transporte público, para facilitar los traslados entre los distintos espacios.

Medios incluidos:

Colectivos: más de 80 líneas, entre ellas 1, 6, 9, 17, 39, 60, 68, 93, 101, 130, 152, entre otras.

Subte: todas las líneas (A, B, C, D, E, H) y el Premetro.

Ecobici: se podrán realizar hasta 4 viajes de 45 minutos cada uno.

Los espacios participantes presentan programas para todos los gustos. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Para acceder a este beneficio, será necesario contar con el Pase Libre, que acredita la participación en el evento. Los interesados podrán descargarlo a través del chatbot BOTI o en el sitio Festivales BA, aunque todavía no está disponible la edición 2025.

Con más de dos décadas de historia, la Noche de los Museos se transformó en una tradición porteña que invita a recorrer la ciudad desde otra mirada: la del arte, la historia y la creatividad. Una oportunidad única para disfrutar Buenos Aires en movimiento y bajo las estrellas.