Noche de los Museos 2025: los 5 recorridos imperdibles para disfrutar en CABA

Para disfrutar al máximo de esta noche tan especial, es importante planificar el recorrido con anticipación. Lo ideal es elegir una zona o varias zonas que tengan buena conectividad para evitar perder tiempo en traslados y luego seleccionar dos o tres museos que se deseen visitar. A continuación, los circuitos recomendados.

Noche de los Museos, Museo de la Aduana. Foto: Aduana.

La Ciudad de Buenos Aires deslumbra con su brillo nocturno y, más aún, durante la Noche de los Museos, un evento imperdible para los amantes de la cultura que, para alegría de muchos, está cada vez más cerca. Durante una noche, decenas de museos e instituciones culturales y educativas abren sus puertas de manera libre y gratuita.

Cuándo es la Noche de los Museos en 2025

Falta poco para vivir una noche épica que transforma Buenos Aires. El sábado 8 de noviembre se realizará la 21° edición de la Noche de los Museos, uno de los eventos más esperados del año, que se extiende por distintos puntos de la ciudad.

De 19 a 2 de la madrugada, más de 300 museos y espacios culturales abrirán sus puertas de manera gratuita, ofreciendo actividades especiales, muestras, visitas guiadas y propuestas pensadas para toda la familia.

Noche de los museos

Organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de la Dirección General de Festivales y Noches Culturales y la Dirección General de Museos, Patrimonio y Casco Histórico, se destaca por ser uno de los eventos más importantes del año para descubrir la riqueza cultural que ofrece la Ciudad de Buenos Aires.

Los mejores recorridos para vivir al máximo la Noche de los Museos

Recorrido 1 en el centro de la Ciudad

Museo de la Ciudad: Defensa 187/Defensa 223, Monserrat.

Casa Fernández Blanco: Hipólito Yrigoyen 1420, Monserrat.

Museo Fernández Blanco: Suipacha 1422, Retiro.

Los mejores recorridos para hacer en la Noche de los Museos 2025. Foto: Instagram @museosba

Recorrido 2 en la zona de Palermo

Museo Sivori: Av. Infanta Isabel 585, Lagos de Palermo.

Museo de Arte Popular: Av. Del Libertador 2373, Palermo.

Los mejores recorridos para hacer en la Noche de los Museos 2025. Foto: Instagram @museosba

Recorrido 3: Belgrano, Caballito y Balvanera

Museo Larreta: Av. Juramento 2291, Belgrano.

Museo Perlotti: Pujol 644, Caballito.

Museo Gardel: Jean Juarés 735, Balvanera

Los mejores recorridos para hacer en la Noche de los Museos 2025. Foto: Instagram @museosba

Recorrido 4 en Saavedra y Belgrano

Museo Saavedra: Av. Crisólogo Larralde 6309, Saavedra.

Museo Larreta: Av. Juramento 2291, Belgrano.

Los mejores recorridos para hacer en la Noche de los Museos 2025. Foto: Instagram @museosba

Recorrido 5 en Puerto Madero y La Boca

Miju: Av. de los Italianos 851, Puerto Madero.

Museo del Cine: Agustín R. Caffarena 51, La Boca.

Los mejores recorridos para hacer en la Noche de los Museos 2025. Foto: Instagram @museosba

La Casa de la Cultura, una nueva propuesta en la Noche de los Museos

Además, este año se suma una novedad muy especial: la Casa de la Cultura, ubicada en Av. de Mayo 575, que fue recientemente renovada y abre sus puertas como nuevo espacio cultural de la Ciudad. La Noche de los Museos se presenta como la ocasión ideal para conocerla y disfrutarla al máximo.