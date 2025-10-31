Mi PAMI: paso a paso, cómo hacer trámites de forma online para conseguir medicamentos y sacar turnos médicos

La plataforma permite a los jubilados y pensionados gestionar sus propias necesidades desde cualquier dispositivo.

PAMI, obra social de los jubilados y pensionados. Foto: PAMI.

PAMI continúa avanzando en la digitalización de sus servicios y ahora, a través de la plataforma de Mi PAMI, que se encuentra disponible tanto en su versión web como en aplicación móvil, los afiliados pueden realizar múltiples gestiones sin necesidad de acercarse a una agencia.

Esta herramienta busca facilitar el acceso a la salud y agilizar trámites esenciales, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida.

Aplicación "Mi PAMI". Foto: PAMI.

Esta plataforma gratuita centraliza la mayoría de los trámites y consultas de la obra social. Para poder comenzar a usarla, los usuarios deberán registrarse con su DNI, su número de afiliado y un correo electrónico válido, luego, se les requerirá crear una contraseña segura.

Desde esta herramienta, los usuarios pueden:

Obtener la credencial digital, válida para todos los trámites.

Consultar recetas y órdenes médicas.

Buscar médicos, especialistas, centros de salud y farmacias en la cartilla médica.

Solicitar turnos para atención presencial en agencias.

Actualizar datos personales y de contacto.

Consultar o cambiar el médico de cabecera.

Acceder a información sobre emergencias médicas.

Trámites que se pueden hacer desde Mi PAMI

Además de las gestiones generales, la plataforma permite realizar trámites específicos, como:

Asignación o cambio de médico/a de cabecera.

Consulta de expedientes y seguimiento de gestiones.

Solicitud de credencial provisoria.

Revisión de la cobertura de medicamentos y subsidios sociales.

Afiliación digital (disponible en algunos casos).

Gestión de derivaciones y órdenes para especialistas.

Credenciales vigentes del PAMI. Foto: pami.org.ar

Cómo acceder a Mi PAMI

Ingresá al sitio oficial de PAMI o descargá la app desde la Google Play Store o la App Store.

Registrate con tu DNI, número de afiliado y un email activo.

Creá una contraseña segura.

Recordá que PAMI nunca solicita claves bancarias ni realiza cobros por el uso de la plataforma.

Ventajas de usar los servicios online de PAMI

Evita filas y esperas en las agencias físicas.

Permite gestionar trámites y consultas desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Facilita el acceso rápido a información médica y cobertura de medicamentos.

Ayuda a mantener actualizados los datos personales y las afiliaciones.

La digitalización de PAMI marca un avance clave en la modernización del sistema de salud para adultos mayores y optimizar tiempos.