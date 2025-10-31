Mi PAMI: paso a paso, cómo hacer trámites de forma online para conseguir medicamentos y sacar turnos médicos

La plataforma permite a los jubilados y pensionados gestionar sus propias necesidades desde cualquier dispositivo.
viernes, 31 de octubre de 2025, 12:16
PAMI, obra social de los jubilados y pensionados. Foto: PAMI.
PAMI continúa avanzando en la digitalización de sus servicios y ahora, a través de la plataforma de Mi PAMI, que se encuentra disponible tanto en su versión web como en aplicación móvil, los afiliados pueden realizar múltiples gestiones sin necesidad de acercarse a una agencia.

Esta herramienta busca facilitar el acceso a la salud y agilizar trámites esenciales, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida.

Aplicación "Mi PAMI". Foto: PAMI.

Esta plataforma gratuita centraliza la mayoría de los trámites y consultas de la obra social. Para poder comenzar a usarla, los usuarios deberán registrarse con su DNI, su número de afiliado y un correo electrónico válido, luego, se les requerirá crear una contraseña segura.

Desde esta herramienta, los usuarios pueden:

  • Obtener la credencial digital, válida para todos los trámites.
  • Consultar recetas y órdenes médicas.
  • Buscar médicos, especialistas, centros de salud y farmacias en la cartilla médica.
  • Solicitar turnos para atención presencial en agencias.
  • Actualizar datos personales y de contacto.
  • Consultar o cambiar el médico de cabecera.
  • Acceder a información sobre emergencias médicas.
  • Trámites que se pueden hacer desde Mi PAMI
  • Además de las gestiones generales, la plataforma permite realizar trámites específicos, como:
  • Asignación o cambio de médico/a de cabecera.
  • Consulta de expedientes y seguimiento de gestiones.
  • Solicitud de credencial provisoria.
  • Revisión de la cobertura de medicamentos y subsidios sociales.
  • Afiliación digital (disponible en algunos casos).
  • Gestión de derivaciones y órdenes para especialistas.
Credenciales vigentes del PAMI. Foto: pami.org.ar

Cómo acceder a Mi PAMI

  • Ingresá al sitio oficial de PAMI o descargá la app desde la Google Play Store o la App Store.
  • Registrate con tu DNI, número de afiliado y un email activo.
  • Creá una contraseña segura.
  • Recordá que PAMI nunca solicita claves bancarias ni realiza cobros por el uso de la plataforma.

Ventajas de usar los servicios online de PAMI

  • Evita filas y esperas en las agencias físicas.
  • Permite gestionar trámites y consultas desde cualquier lugar y en cualquier momento.
  • Facilita el acceso rápido a información médica y cobertura de medicamentos.
  • Ayuda a mantener actualizados los datos personales y las afiliaciones.

La digitalización de PAMI marca un avance clave en la modernización del sistema de salud para adultos mayores y optimizar tiempos.