Medicamentos, jubilados, PAMI, farmacia. Foto: Freepik AI

El programa de medicamentos gratis de PAMI sigue siendo uno de los pilares del sistema de salud para jubilados y pensionados en la Argentina. En 2026, el organismo renueva este beneficio que permite acceder sin costo a una amplia nómina de remedios, especialmente orientados a tratamientos crónicos y patologías frecuentes, en un contexto económico donde el precio de los fármacos impacta de lleno en los ingresos fijos.

Entender cómo funciona la cobertura, qué gestiones son necesarias para obtenerla y cuál es el alcance del beneficio en cantidad de medicamentos resulta fundamental para quienes dependen de estas prestaciones. La información actualizada sobre los límites, condiciones y alternativas disponibles permite anticiparse, evitar demoras y asegurar la continuidad de los tratamientos indicados por los profesionales de la salud.

PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados); jubilados; pensionados. Foto: Pexels / Grok IA.

Cuántos medicamentos sin cargo se pueden solicitar por mes a través de PAMI

El acceso a medicamentos sin cargo en PAMI para jubilados y pensionados varía según la cantidad de fármacos que se soliciten cada mes.

Cuando se trata de hasta 4 medicamentos, el trámite es más sencillo. Solo se requiere la documentación básica: receta médica electrónica, DNI, recibo de haberes y la declaración jurada correspondiente. En estos casos, la gestión puede iniciarse de forma digital y suele resolverse con mayor rapidez a nivel administrativo.

PAMI confirmó cuáles son los medicamentos que siguen siendo gratis para sus afiliados. Foto: Generada con Gemini IA

En cambio, si la solicitud incluye hasta 6 medicamentos, el procedimiento es más riguroso. PAMI realiza una evaluación adicional a través de la Unidad de Gestión Local (UGL). Además de los requisitos habituales, el afiliado debe presentar documentación médica complementaria que respalde la necesidad de una mayor cobertura, como diagnósticos, estudios o informes clínicos. Debido a esta revisión más exhaustiva, el trámite puede demorar más tiempo.

Paso a paso: cómo iniciar el trámite online de PAMI

Puede iniciar el trámite en la web o acercándose a la Agencia/UGL que le corresponda con la documentación requerida. Una vez autorizado, podrá retirar la medicación en la farmacia presentando la receta.

Se requiere presentar el Documento Nacional de Identidad, la credencial de afiliación y la receta electrónica de la medicación solicitada, emitida por un médico integrante del Sistema PAMI. Es indispensable que dicha receta incluya el diagnóstico presuntivo y/o determinado que origina la prestación, detallado o codificado según la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión).

Medicamentos PAMI Foto: PAMI

Además, deberán adjuntarse informes de estudios que respalden los diagnósticos informados por el médico prescriptor, tanto en original como en copia. También se deberá presentar el formulario de solicitud de cobertura por razón social superior a cuatro medicamentos, debidamente firmado y sellado por el médico tratante.

Documentación obligatoria: qué requisitos necesitás cumplir para acceder al beneficio

Podés acceder al régimen del subsidio de seis medicamentos si cumplís estas condiciones: