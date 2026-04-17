Oficina de PAMI. Foto: NA.

El Gobierno nacional aseguró que cancelará en las próximas semanas los $350.000 millones restantes de la deuda que el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene con prestadores de salud, en un intento por desactivar uno de los focos de conflicto más sensibles del sistema sanitario. Según fuentes oficiales, los desembolsos ya comenzaron con transferencias iniciales cercanas a los $150.000 millones, con el objetivo de completar el esquema de pagos antes de mayo.

Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

En un contexto marcado por la crisis en PAMI, médicos de cabecera salieron a marchar para reclamar que se cumplan los pagos adeudados. En el Ejecutivo reconocieron que el pasivo total asciende a $500.000 millones y sostuvieron que la regularización del flujo financiero se convirtió en una prioridad para evitar mayores tensiones.

Prestadores en alerta y riesgo para la atención de PAMI

La deuda acumulada con clínicas, sanatorios, médicos, farmacias y otros prestadores encendió alarmas en la Casa Rosada, ante el riesgo de que las medidas de fuerza impactaran directamente en la atención de los afiliados.

El conflicto escaló en las últimas semanas con reuniones entre áreas de Salud y Economía, mientras crecía la preocupación por una posible interrupción en servicios clave. Uno de los puntos más críticos fue el paro de 72 horas realizado por médicos de cabecera, acompañado por movilizaciones frente a la sede central del organismo y al Congreso.

La deuda acumulada del PAMI es con clínicas, sanatorios, médicos, farmacias y otros prestadores. Foto: Freepik AI

El ministro de Salud, Mario Lugones, intentó llevar calma al sector prestador del PAMI el martes 14 durante su intervención en la cumbre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. El funcionario confirmó que los fondos para regularizar las deudas ya fueron transferidos: “La plata llegó”.

“Sí, hay crisis”, admitió el ministro de Salud al ser consultado sobre la situación financiera de la entidad. Sin embargo, buscó dar por cerrado el foco de conflicto salarial al afirmar que “hoy, el PAMI está pagando”, aunque evitó profundizar en los detalles del paro que llevan adelante los profesionales de la salud.

Cabe destacar que PAMI, que brinda cobertura a 5,7 millones de afiliados, enfrenta una situación crítica que excede lo salarial. Actualmente, mantiene una deuda acumulada con farmacias y centros prestadores que asciende a los 500 mil millones de pesos.

Clínicas y hospitales de PAMI. Foto: PAMI.

Más allá del alivio inmediato, en el Ejecutivo admitieron que el PAMI atraviesa una situación financiera delicada, agravada por restricciones presupuestarias y la necesidad de asistencia estatal. La decisión de avanzar con transferencias para cancelar la deuda reflejó la presión ejercida por el sector y la urgencia por contener el conflicto. Además, el escenario se complejizó por el malestar generado en torno a cambios en el esquema de ingresos de los médicos de cabecera.

Mientras el Gobierno presenta la medida como una reconfiguración para ordenar el sistema, sectores profesionales la interpretan como un ajuste encubierto, lo que deterioró aún más la relación con el organismo.