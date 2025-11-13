El paso a paso para solicitar el Certificado Único de Discapacidad de manera digital

La tramitación del documento público, con validez en todo el territorio nacional y que certifica oficialmente la discapacidad de una persona, es voluntaria, gratuita y confidencial.

Tramitar el CUD de manera virtual es posible. Foto: Pixabay.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento fundamental que acredita la existencia de una discapacidad y permite acceder a una amplia gama de derechos, beneficios y servicios establecidos por la ley. En los últimos años, el proceso para solicitarlo se volvió más ágil gracias a la posibilidad de iniciar el trámite de manera digital, lo que simplifica los pasos y reduce tiempos de espera para las personas que lo necesitan.

Contar con este certificado facilita el acceso a prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares, exenciones impositivas, programas de empleo y educación inclusiva, entre otros. Es por eso que resulta fundamental conocer cómo realizar el trámite correctamente y de forma sencilla.

El Certificado Único de Discapacidad. Foto: Gobierno de Chajarí

Una de las principales ventajas de realizar el trámite de manera digital —además de poder cargar la documentación, consultar el estado del expediente y recibir notificaciones en línea, lo que mejora la accesibilidad y la comodidad— es que el procedimiento es idéntico tanto para quienes solicitan el CUD por primera vez como para quienes deben renovarlo:

Tenés que escanear todos los documentos que juntaste hasta ahora. Para poder completar el trámite de manera virtual, necesitás tener usuario y contraseña en miBA. Si no estás registrado, seleccioná la opción “Crea una cuenta nueva” y llená los campos solicitados. A continuación, completá los espacios con tus datos y seguí las instrucciones de la página. entrá al Formulario Online de Solicitud del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Una vez que tengas el usuario y contraseña, Cuando hayas cargado el formulario, esperá el correo electrónico con la respuesta a tu solicitud que dice que tu información llegó a la oficina que recibe los formularios. Una persona de la oficina revisará tu solicitud. En el caso de que te falte algo te avisarán por correo electrónico, y luego se te asignará un turno con la Junta Evaluadora. Presentarte ante la Junta Evaluadora en el día y horario del turno que se te informó. Llevá todos los documentos que cargaste en la web.

Cómo tramitar el CUD de manera presencial

Quienes prefieren la presencialidad también pueden tramitar el Certificado Único de Discapacidad: