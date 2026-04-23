Certificado Único de Discapacidad (CUD) Foto: Foto generada con IA Canal 26

La renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) vuelve a estar en el centro de la agenda pública luego de que la Secretaría de Discapacidad anunciara modificaciones importantes en el cronograma y en el procedimiento para actualizar este documento esencial. Las medidas buscan ordenar el sistema, evitar demoras administrativas y garantizar que ninguna persona pierda beneficios por cuestiones burocráticas.

El CUD es un instrumento fundamental para acceder a derechos vinculados a la salud, el transporte, la educación y las prestaciones sociales, por lo que conocer qué cambia y quiénes deben realizar la renovación resulta clave de cara al año 2026.

Fin de la prórroga automática para certificados con vencimiento en 2025

Uno de los anuncios centrales tiene que ver con la finalización de la prórroga excepcional que el Estado había otorgado a los CUD que vencían durante 2025. Esa extensión, implementada para evitar la saturación de las juntas evaluadoras, permitió que miles de certificados mantuvieran su validez de manera automática.

Certificado Único de Discapacidad Foto: Foto generada con IA Canal 26

Sin embargo, desde la Secretaría de Discapacidad confirmaron que todos los CUD con fecha de vencimiento original en 2025 deberán renovarse a lo largo de 2026 para continuar vigentes y conservar los beneficios asociados.

La prórroga ya no se renovará nuevamente, por lo que quienes se encuentren en esta situación deberán iniciar el trámite durante el próximo año.

Quiénes no están alcanzados por los cambios

La medida no aplica a todos los casos por igual. Desde el organismo aclararon que los certificados que vencieron en 2022, 2023 o 2024 no están incluidos, ya que debieron ser actualizados en instancias previas.

Certificado Único de Discapacidad Foto: Foto generada con IA

En esos casos, si la renovación no fue realizada a tiempo, el certificado ya carece de validez y será necesario iniciar el trámite completo nuevamente para recuperar el acceso a las prestaciones.

Cómo será el proceso de renovación del CUD en 2026

El esquema de actualización del Certificado Único de Discapacidad seguirá estando a cargo de una Junta Evaluadora interdisciplinaria, compuesta por profesionales de distintas áreas de la salud. El objetivo es evaluar cada situación de manera integral, conforme a los criterios vigentes.

Entre los requisitos generales se encuentran:

Documento Nacional de Identidad (DNI) original y copia

Informes médicos actualizados

Estudios complementarios con una antigüedad menor a 12 meses

Formularios específicos según el tipo de discapacidad, firmados por profesionales especializados

La Junta puede solicitar documentación adicional si considera que la información presentada no es suficiente para la evaluación.

Por qué es importante mantener el CUD vigente

Tener el Certificado Único de Discapacidad actualizado no es un detalle administrativo. Su vigencia permite acceder, entre otros derechos, a:

Cobertura integral de tratamientos, rehabilitación y apoyos médicos

Transporte público gratuito de corta, media y larga distancia

Franquicias y exenciones impositivas

Acceso a pensiones y beneficios sociales

Prioridad en determinados trámites y servicios

Desde la Secretaría de Discapacidad remarcaron que el nuevo esquema apunta a mejorar la calidad de las evaluaciones, ordenar la demanda y asegurar que el sistema funcione de forma más ágil y equitativa.

Qué recomienda el organismo a las personas titulares del CUD

Las autoridades aconsejan no esperar al último momento para iniciar la renovación y revisar con anticipación la documentación médica requerida. También recuerdan que el CUD digital disponible en Mi Argentina tiene la misma validez que el certificado en formato papel, facilitando su uso en distintos trámites cotidianos.

Con estos cambios, el Gobierno busca garantizar la continuidad de derechos sin generar colapsos administrativos, al tiempo que ordena el sistema de certificación para los próximos años.