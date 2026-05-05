Certificado Único de Discapacidad Foto: Foto generada con IA Canal 26

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) vuelve a ser un tema central en mayo de 2026, especialmente para quienes deben renovarlo o tramitarlo por primera vez y temen enfrentar gastos elevados. En medio de aumentos generalizados y trámites cada vez más caros, existe una información fundamental que conviene aclarar desde el inicio: obtener el CUD en Argentina es gratuito por ley.

Sin embargo, la confusión persiste y muchas personas siguen postergando el trámite por miedo a costos escondidos o a pagos obligatorios. En esta nota, te explicamos cuánto cuesta realmente el CUD en mayo de 2026, qué gastos pueden aparecer y qué situaciones deben generar alerta.

¿Cuánto cuesta tramitar el Certificado Único de Discapacidad en 2026?

De manera oficial, el Certificado Único de Discapacidad no tiene ningún costo. El Estado nacional garantiza que todas las etapas del trámite sean gratuitas, desde la solicitud del turno hasta la evaluación de la Junta interdisciplinaria y la emisión del certificado, tanto en formato físico como digital a través de la app Mi Argentina.

Esta gratuidad está respaldada por la Ley Nacional 22.431, que establece el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la certificación sin barreras económicas. Además, organismos oficiales remarcan que no se requieren intermediarios ni gestores para realizar el trámite.

Certificado Único de Discapacidad Foto: Foto generada con IA

Los gastos que pueden aparecer

Aunque el trámite en sí es gratuito, existen gastos indirectos que pueden surgir y que suelen generar confusión. Estos costos no forman parte del CUD, pero están relacionados con la documentación previa que solicita la Junta Evaluadora.

Entre los más frecuentes se encuentran:

Consultas médicas privadas , en caso de no contar con obra social o sistema público disponible.

Estudios complementarios (análisis, imágenes, informes especializados) que no estén cubiertos.

Traslados a centros de salud o sedes de evaluación.

Estos gastos dependen de la situación particular de cada persona y no pueden ser cobrados por ningún organismo público como condición para emitir el certificado.

Atención: nadie puede cobrar por “gestionar” el CUD

Uno de los puntos que más preocupa a ANDIS y a los organismos de salud es la proliferación de supuestos gestores que prometen agilizar el trámite a cambio de dinero. Las autoridades son claras: el trámite es personal y gratuito y nadie puede acelerar ni garantizar el resultado de la evaluación.

Si una persona o institución solicita dinero para “facilitar” el CUD, se trata de una práctica irregular que puede denunciarse ante las autoridades sanitarias.

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Renovación del CUD en mayo 2026: por qué es clave no dejarla pasar

Durante mayo de 2026, muchas personas deben iniciar la renovación del Certificado Único de Discapacidad para no perder beneficios esenciales como cobertura médica integral, transporte gratuito y asignaciones económicas. La renovación no es automática y requiere una nueva evaluación por parte de la Junta interdisciplinaria.

Desde los organismos oficiales recomiendan iniciar el trámite con anticipación, ya que los turnos pueden demorarse varias semanas según la jurisdicción.

Un documento clave para acceder a derechos en todo el país

El CUD no solo acredita la condición de discapacidad: es la llave de acceso a prestaciones de salud, tratamientos, transporte público, beneficios de ANSES y múltiples derechos establecidos por ley. En 2026, sigue siendo un documento nacional, gratuito y fundamental para miles de familias argentinas.