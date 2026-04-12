Certificado Único de Discapacidad Foto: Foto generada con IA Canal 26

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es uno de los documentos más importantes para garantizar derechos en Argentina. Permite acceder a cobertura de salud, transporte gratuito y distintos beneficios sociales, y desde hace un tiempo el trámite se volvió más simple gracias a la digitalización, reduciendo traslados y evitando gestiones innecesarias. Aun así, siguen surgiendo dudas sobre cómo solicitarlo, qué papeles se necesitan y qué pasa con la renovación.

Qué es el CUD y para qué sirve

El CUD es un documento oficial y gratuito, válido en todo el país, que certifica la existencia de una discapacidad. Es emitido luego de una evaluación realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria, integrada por profesionales de la salud. Contar con este certificado habilita el acceso a derechos protegidos por leyes nacionales, sin necesidad de cobrar una pensión o prestación económica.

Entre los principales beneficios se encuentran:

Cobertura del 100% en tratamientos, medicamentos, prótesis y rehabilitación.

Transporte público gratuito en todo el territorio nacional.

Acceso a asignaciones familiares y ayuda escolar.

Posibilidad de solicitar exenciones impositivas y estacionamiento con símbolo internacional de acceso.

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Cómo iniciar el trámite del Certificado Único de Discapacidad

El proceso para obtener el CUD no tiene costo y es personal. El primer paso se realiza de manera digital, a través de las plataformas oficiales del Estado.

Paso a paso para tramitar el CUD

Ingresar a Mi Argentina Desde la web o la app, se completa un formulario con los datos personales. Esa consulta determina qué documentación médica se necesita y en qué sede corresponde hacer la evaluación, según el domicilio del solicitante. Reunir la documentación requerida Solicitar turno para la Junta Evaluadora Una vez presentada la documentación, se asigna turno para la evaluación presencial, que es obligatoria. Asistir a la evaluación La Junta analiza la situación y define si corresponde la emisión del certificado. Obtener el CUD Si el trámite es aprobado, el certificado queda disponible en formato digital en la app Mi Argentina y también puede retirarse en papel, según la jurisdicción.

CUD digital: cómo funciona y dónde se ve

Una de las principales novedades de los últimos años es el CUD digital, que tiene la misma validez legal que el documento físico. Está disponible automáticamente para personas mayores de 13 años que tengan cuenta verificada en Mi Argentina, y permite presentar el certificado directamente desde el celular en trámites, controles o viajes.

Renovación del Certificado Único de Discapacidad

El CUD tiene una vigencia determinada, pero no siempre es necesario renovarlo de inmediato. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dispuso prórrogas automáticas para certificados con vencimientos entre 2022 y 2025, según la normativa vigente.

Aun así, quienes deseen renovar el certificado antes del vencimiento pueden iniciar el trámite siguiendo los mismos pasos que una solicitud inicial, presentando documentación médica actualizada.

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Un trámite clave para ejercer derechos

El Certificado Único de Discapacidad no es un beneficio económico, sino una herramienta fundamental para garantizar igualdad de acceso a salud, transporte y servicios básicos. Su versión digital y el inicio online del trámite facilitaron el proceso, pero es importante contar con información clara para evitar demoras.

Con el CUD, miles de personas en Argentina pueden ejercer derechos que están respaldados por ley y pensados para mejorar la calidad de vida y la inclusión social.