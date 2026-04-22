El nuevo buque polar de la Argentina para ampliar su presencia en la Antártida. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En el extremo sur del planeta, donde la logística depende tanto del clima como de la ingeniería, Argentina avanza en un proyecto clave para sostener su presencia en la Antártida. Se trata del diseño de un nuevo buque polar de apoyo logístico, impulsado por el Ministerio de Defensa junto a la Armada Argentina.

El desarrollo está a cargo del astillero estatal Tandanor, en cooperación con la empresa finlandesa Aker Arctic, especializada en embarcaciones para aguas extremas. Actualmente, la iniciativa se encuentra en fase de planificación técnica e ingeniería básica, sin haber ingresado aún en etapa de construcción.

Demoras en el buque polar argentino: pagos pendientes y falta de avances

Durante el último año, el proyecto registró escasos avances en un contexto atravesado por decisiones políticas vinculadas a la posible privatización de empresas estatales, entre ellas Tandanor.

El proyecto registró escasos avances por decisiones políticas vinculadas a la privatización de empresas estatales. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Hasta el momento, el programa logró completar las fases de diseño 1 y 2, con la aprobación de los planos correspondientes. Sin embargo, las fases 3 y 4 no se ejecutaron debido a la falta de pagos a Aker Arctic, en una inversión estimada en alrededor de 1,5 millones de dólares, lo que mantiene el proyecto en pausa.

Las características del nuevo buque polar: diseño, tecnología y capacidad operativa

El diseño del buque fue actualizado para cumplir con el Código Polar, normativa internacional que regula la navegación en regiones extremas como la Antártida. Entre sus principales características, se destacan:

Capacidad de navegación en aguas con hielo

Casco reforzado para resistir impactos con hielo marino

Clasificación polar tipo PC5–PC6 (hielo de primer año, moderado)

Diseño optimizado para quebrar hielo por peso propio

Laboratorios básicos a bordo para análisis científicos rápidos

Propulsión diésel-eléctrica con hélices de paso fijo

Estas especificaciones lo posicionan como un buque de apoyo logístico adaptable a campañas científicas y operativas en condiciones exigentes.

Logística antártica argentina: el rol junto al rompehielos ARA Almirante Irízar

De concretarse, el nuevo buque se integraría al sistema logístico antártico junto al rompehielos ARA Almirante Irízar, pieza central de las campañas nacionales.

El nuevo buque se integraría al sistema logístico antártico junto al rompehielos ARA Almirante Irízar. Foto: argentina.gob.ar

Su incorporación permitiría ampliar la capacidad de abastecimiento de bases, mejorar la eficiencia operativa y reducir la dependencia de recursos externos, en un escenario donde la presencia sostenida en la Antártida es clave tanto para la ciencia como para la estrategia geopolítica argentina.

Presencia argentina en la Antártida: ciencia, soberanía y desafíos futuros

Su incorporación permitiría ampliar la capacidad de abastecimiento de bases y mejorar la eficiencia operativa. Foto: argentina.gob.ar

El desarrollo de este buque polar no solo responde a necesidades logísticas, sino también a una política de Estado vinculada a la investigación científica y la proyección soberana en el continente blanco.

A pesar de su potencial, el proyecto enfrenta hoy un desafío central: superar las definiciones políticas y las limitaciones presupuestarias que condicionan su avance. Su concreción dependerá, en gran medida, de la capacidad del país para sostener inversiones estratégicas en un contexto económico muy complejo.