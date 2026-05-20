La Armada Argentina incorporará dos aviones de vigilancia marítima para el Atlántico Sur tras un acuerdo con Estados Unidos. Foto: argentina.gob.ar

La Armada Argentina y el gobierno de Estados Unidos firmaron una Carta de Intención para desarrollar un programa de cooperación militar orientado al fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y control de los espacios marítimos argentinos. El acuerdo, suscripto en la Base Aeronaval Comandante Espora y confirmado tanto por la administración de Javier Milei como por la Embajada estadounidense encabezada por Peter Lamelas, prevé una iniciativa de asistencia del Departamento de Defensa norteamericano con una duración de cinco años.

El convenio contempla entrenamiento especializado, provisión de sistemas de vigilancia, transferencia de tecnología y la incorporación de nuevas plataformas aéreas destinadas al patrullaje marítimo del Atlántico Sur. Entre los principales componentes figura la entrega de dos aeronaves Textron B-360ER MPA completamente nuevas, configuradas específicamente para tareas de control marítimo, reconocimiento aeronaval y vigilancia oceánica.

Acuerdo entre Argentina y Estados Unidos para reforzar la vigilancia marítima

Según la información oficial a la que accedió Infobae y fuentes vinculadas al programa, las aeronaves serán incorporadas a la Aviación Naval argentina bajo el marco de la Sección 333 del Departamento de Defensa estadounidense, conocida oficialmente como Building Partnership Capacity.

La aeronave Textron B-360ER MPA que Estados Unidos le entregará a la Armada Argentina para vigilancia marítima. Foto: argentina.gob.ar

El esquema habilita a Estados Unidos a entrenar, equipar y transferir capacidades a fuerzas armadas extranjeras para enfrentar desafíos de seguridad compartidos, particularmente en áreas vinculadas a control oceánico, cooperación multinacional y control oceánico y vigilancia marítima.

El objetivo central del convenio es ampliar las capacidades de control sobre el Mar Argentino y fortalecer los sistemas de vigilancia sobre la Zona Económica Exclusiva mediante nuevas tecnologías y sistemas integrados de monitoreo.

Los nuevos aviones Textron B-360ER MPA que recibirá la Armada Argentina

De acuerdo con el cronograma previsto, la primera aeronave arribará al país en diciembre de este año, mientras que la segunda será incorporada a mediados de 2027. Los Textron B-360ER MPA fueron desarrollados sobre la plataforma Beechcraft King Air 360ER y están configurados especialmente para operaciones ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) en el Atlántico Sur.

Las aeronaves estarán equipadas con sensores infrarrojos, radar de búsqueda de superficie y sistemas AIS para identificar buques. Foto: argentina.gob.ar

Las aeronaves estarán equipadas con sensores infrarrojos, radar de búsqueda de superficie, sistemas AIS para identificación automática de buques, comunicaciones satelitales, enlaces de datos y sistemas integrados de comando y control. Su función será fortalecer las tareas de vigilancia oceánica, detección de embarcaciones, identificación de tráfico marítimo y reconocimiento aeronaval sobre la Zona Económica Exclusiva argentina.

La cooperación bilateral también incluye la incorporación de vehículos aéreos no tripulados capaces de despegar y aterrizar verticalmente desde los patrulleros oceánicos de la Armada Argentina. Según fuentes oficiales, estos drones permitirán ampliar las capacidades de vigilancia marítima embarcada y mejorar el monitoreo sobre el Atlántico Sur.

La preocupación por la pesca ilegal china en el Atlántico Sur

Uno de los ejes geopolíticos centrales del acuerdo está vinculado al control de las flotas pesqueras extranjeras que operan en el límite de la milla 200, especialmente embarcaciones provenientes de China. En el ámbito de la defensa y la seguridad marítima, el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia sobre la Zona Económica Exclusiva es considerado estratégico para mejorar el monitoreo de las actividades pesqueras cercanas a las aguas jurisdiccionales argentinas.

El acuerdo está vinculado al control de las flotas pesqueras extranjeras que operan en el límite de la milla 200. Foto: argentina.gob.ar

Fuentes cercanas al programa señalaron que la iniciativa también forma parte de la estrategia hemisférica de seguridad marítima impulsada por Estados Unidos para el Atlántico Sur y la proyección hacia el área antártica.

No obstante, voceros oficiales aclararon a ‘Infobae’ que las capacidades de monitoreo derivadas del programa estarán destinadas exclusivamente a aguas bajo control argentino y no abarcarán el área en disputa con el Reino Unido alrededor de las Islas Malvinas.

Modernización de la Aviación Naval y nuevos sistemas de control marítimo

El acuerdo también prevé la modernización de capacidades ya existentes dentro de la Aviación Naval argentina. Entre los puntos destacados aparece la actualización de un avión Beechcraft B-200M Cormorán de la Armada, que ahora cuenta con cámara multiespectral, nuevos sistemas de comunicaciones, enlaces de datos y sistemas de comando y control.

Entre los puntos destacados del acuerdo aparece la actualización de un avión Beechcraft B-200M Cormorán de la Armada. Foto: argentina.gob.ar

La integración tecnológica incluye el sistema de vigilancia marítima Wescam MX-10, una cámara electroóptica e infrarroja de alta definición destinada a operaciones de reconocimiento, identificación y seguimiento de embarcaciones. Según el documento oficial, estas herramientas “mejoran significativamente las capacidades de vigilancia de los espacios marítimos” y fortalecen las tareas de control sobre aguas jurisdiccionales argentinas.

Otro de los componentes incluidos en la cooperación es un simulador para las aeronaves P-3C Orión recientemente incorporadas por la Argentina, consideradas una de las principales plataformas de exploración marítima de largo alcance utilizadas por la Aviación Naval.