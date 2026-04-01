La Armada Argentina lanzó un sorteo para acompañar la zarpada de la Fragata ARA “Libertad”:

La Armada lanzó un sorteo para acompañar la zarpada de la Fragata ARA “Libertad”. Foto: Ministerio de Defensa

La Armada Argentina anunció un sorteo abierto al público para vivir una experiencia única: integrar la tripulación de uno de los buques que escoltarán a la Fragata ARA “Libertad”.

El evento tendrá lugar el próximo sábado 11 de abril, en el marco del inicio al 54° Viaje de Instrucción, el cual marca una nueva misión de formación de futuros oficiales. El Buque Escuela emprenderá una navegación de seis meses, visitando 9 puertos de la costa este de América.

Fragata ARA “Libertad”. Foto: Ministerio de Defensa

Cómo participar del sorteo para viajar junto a la Fragata ARA “Libertad”

Según señaló la Armada en sus redes sociales, los interesados deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Seguir la cuenta oficial de Instagram @ArmadaArgentinaOf Dar “me gusta” a la publicación que anuncia el sorteo Etiquetar a un acompañante (también debe seguir a la cuenta) en los comentarios

Cabe señalar que, para participar, se debe ser mayor de edad o contar con la debida autorización de un adulto responsable. En tanto, los 15 ganadores se conocerán el lunes 6 de abril a las 12.

Quienes resulten seleccionados deberán presentarse el sábado 11 de abril a las 10 en el Apostadero Naval porteño para el embarque de la Fragata ARA “Libertad”, que emprenderá una navegación de medio año que incluirá escalas en 9 terminales portuarias del continente.

Fragata ARA “Libertad”. Foto: Ministerio de Defensa

Cómo es la experiencia de la Fragata ARA “Libertad”

El Viaje de Instrucción de la Fragata ARA “Libertad” es una instancia clave en la formación de los futuros oficiales de la Armada Argentina. Durante medio año, la nave recorrerá distintos puertos y representará al país en el exterior, combinando prácticas de navegación con actividades protocolares y de intercambio cultural.

En esta 54ª edición, el itinerario incluye escalas en nueve terminales portuarias de la costa este del continente americano, donde la tripulación participará de maniobras de mar, ejercicios de formación y tareas académicas.