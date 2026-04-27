Ejercicios de la Armada Argentina. Imagen ilustrativa. Foto: X/@Armada_Arg

El ejercicio naval internacional “Southern Seas 2026” ya tiene lugar frente a las costas argentinas al tiempo que atraviesa una de sus fases más intensas, donde se da lugar a maniobras conjuntas entre formaciones navales, simulacros de combate, tácticas y vuelos de exploración, todo ello coordinado entre varios países de la región.

En el transcurso de varios días, el litoral marítimo será el escenario del despliegue de capacidades tanto navales, aéreas como terrestres.

La Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Ministerio de Defensa

Armadas de Latinoamérica y de EE.UU. operando juntas

Se trata de la undécima edición de este operativo multilateral que reúne a armadas de América Latina junto a la Marina de Estados Unidos. El fin es el de fortalecer la operatividad, con el objetivo de mejorar la respuesta ante situaciones complejas y también consolidar la coordinación en escenarios de seguridad.

Las actividades entrarán en una etapa clave a partir de este martes 28 de abril, donde se estará integrando el destructor ARA “La Argentina” a las maniobras junto al portaaviones USS “Nimitz”, una de las unidades más imponentes de la flota estadounidense, que además se encuentra en su última misión operativa.

También el destructor USS “Gridley” embarcará helicópteros Sea King de la Armada Argentina, mientras que frente a las costas de Trelew se llevarán a cabo formaciones navales y ejercicios tácticos.

A su vez y en ese mismo sector, se desarrollará un simulacro de defensa aérea en el que cazas F-18 realizarán ataques ficticios sobre la flota, mientras aeronaves P-3C Orion ejecutarán tareas de exploración y vigilancia en la zona de operaciones.

Todas estas actividades pretenden poner a prueba la capacidad de coordinación y de reacción conjunta frente a potenciales amenazas.

Ya para el miércoles 29, el operativo sumará mayor presencia argentina frente a Necochea, con la incorporación del ARA “Sarandí”, las corbetas “Robinson” y “Rosales”, y los patrulleros oceánicos “Piedrabuena” y “Contraalmirante Cordero”.

Ejercicios militares en las costas argentinas. Foto: Armada Argentina

Habrá un ejercicio de Visita, Registro y Captura entre este último buque y el USS “Gridley”, una práctica clave en operaciones de control marítimo.

Ya frente a las costas de Mar del Plata, posteriormente las unidades realizarán una navegación en columna, una de las maniobras coordinadas más visibles del ejercicio.

El jueves 30 será otro de los momentos destacados: autoridades civiles y militares embarcarán en el USS “Nimitz” a bordo de un avión Grumman C-2 Greyhound, mientras se desarrollará una demostración aérea con cazas F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk. Tras esa actividad, los Sea King argentinos regresarán a la Base Aeronaval Comandante Espora.

Desde la Armada subrayaron que el “Southern Seas 2026” no solo apunta al entrenamiento operativo, sino también al intercambio profesional entre tripulaciones.