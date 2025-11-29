El principal enemigo de las ratas: el método natural para que los roedores no se acerquen a tu casa

Más allá de los productos diseñados para esta tarea, existen otras maneras de pelear con los ratones que pueden aparecer en el hogar.

Alertan por la aparición de ratas ante las altas temperaturas. Foto Unsplash

Una de las cosas más desagradables que pueden ocurrir en un hogar son los hallazgos de ratones, algo que está vinculado directamente con la suciedad. Por esto mismo, sobre todo los que tienen patios, siempre se buscan métodos para espantar a los rodeadores.

Más allá de que existen distintos productos, que pueden resultar un importante gasto, hay otros métodos naturales y más económicos.

Las ratas fueron expuestas a diferentes olores y aprendiendo a distinguirlos a partir de golosinas. Foto: Unsplash.

Esta vez, el elemento fundamental para espantar a las ratas suele encontrarse en cualquier cocina. Se trata de una fruta, que puede conseguirse en distintas verdulerías y resulta un gran respaldo en la pelea contra los roedores.

La fruta en cuestión es el noni, que destaca por su fuerte olor, algo que no le agrada para nada a los ratones que buscan acercarse a las cocinas. Los mejores lugares para colocar trozos de esta fruta son los rincones, grietas y espacios en los que se sospecha que transitan roedores.

Un punto muy favorable con respecto al noni es que de esta manera se evita el uso de productos químicos, que pueden tener un fuerte olor y dejar inhabilitada la cocina por varios días. Además, las mascotas pueden verse afectadas por esta clase de elementos, algo que también vuelca la balanza en favor de la fruta.

Noni, la fruta perfecta para espantar a las ratas. Foto: Pexels

Cómo usar el noni para espantar a las ratas de tu cocina

Cortarlo en pequeños pedazos.

Ubicarlos en los rincones de la casa donde haya ratas.

Renovar los trocitos cada varios días para que sigan haciendo efecto.

Más allá de que no es de las más populares, esta fruta puede conseguirse en verdulerías especializadas, así como en tiendas de productos orgánicos.

Pelea contra las cucarachas: cómo utilizar limón para ahuyentarlas

Una manera muy efectiva de usar el limón para ahuyentar plagas es cortarlo en rodajas y colocarlas en puntos clave: dentro de tuberías o cañerías, detrás y debajo de la heladera, la estufa o el horno, y también en las alacenas. Estos lugares suelen atraer cucarachas porque allí encuentran comida, agua y un ambiente cálido.

Cáscaras de limón Foto: Freepik

También se puede hacer una especie de pasta con la cáscara de limón rallado y agua: cuando tome textura espesa, esta preparación se podrá colocar en ranuras y grietas y evitar la aparición o propagación de estas plagas.

El condimento que está en todas las cocinas y sirve para ahuyentarlas

Se trata del laurel que gracias a su alto contenido de eugenol y otros aceites esenciales, emite un aroma que resulta molesto para los insectos, lo que hace que no se acerquen. Suele usarse para condimentar salsas y en particular estofados.

Según se utiliza hace varios años, colocar hojas de laurel donde aparecen estos insectos ayuda a ahuyentarlos y a que desaparezcan.