Tren de la Costa Foto: NA

Después de tres cambios consecutivos en el calendario, el Tren de la Costa tiene fecha definitiva para volver a operar: el servicio completo se reanudará este jueves 7 de mayo, según informó Trenes Argentinos.

La interrupción se había iniciado el 13 de abril por trabajos vinculados a una obra hidráulica en el municipio de San Isidro, que obligó a paralizar la circulación ferroviaria durante varias semanas.

En un principio, la empresa había comunicado que el corte se extendería hasta el 3 de mayo, pero luego ese plazo se corrió al sábado 9. Finalmente, se ajustó el cronograma y se adelantó la reactivación del servicio.

La suspensión respondió a una intervención clave en la cuenca Alto Perú, donde se construye un aliviador pluvial para mejorar el drenaje y reducir el impacto de lluvias intensas en distintos barrios del distrito.

Tren de la Costa Foto: Wikipedia

Durante esta etapa, la obra que requirió el cruce de caños colectores por debajo de las vías, a la altura del paso a nivel de 33 orientales, una zona crítica para el tendido ferroviario.

Ese procedimiento obligó a realizar un corte total de energía en la línea, lo que imposibilitó el funcionamiento del tren durante el período previsto incialmente de 21 días.

El avance de los trabajos también implicó restricciones al tránsito: el paso peatonal y vehicular en el cruce afectado permaneció cerrado, con desvíos hacia calles alternativas como Juan Crisol y Presidente Uriburu.

¿Por qué no funcionaba el Tren de la Costa?

El proyecto del Aliviador Alto Perú apunta a ampliar la capacidad del sistema pluvial y evitar anegamientos frente a eventos climáticos intensos, una problemática recurrente en zonas de San Isidro.

Tren de la Costa. Foto: Todo Provincial.

Según se detalló, la intervención busca optimizar el escurrimiento del agua de lluvia, y reducir los excedentes que suelen generar inundaciones en áreas urbanas.

¿Cómo saber si el servicio de tren está interrumpido?

Con la reanudación confirmada, se espera que el servicio del Tren de la Costa retome su esquema habitual, beneficiando a los usuarios que utilizan esta conexión ferroviaria en la zona norte del conurbano bonaerense.

Para consultar horarios actualizados o posibles ajustes operativos, los pasajeros pueden acceder a los canales oficiales de Trenes Argentinos, tanto en su sitio web como en la aplicación móvil.

¿El Tren de la Costa vuelve con servicio normal o habrá restricciones?

El regreso del Tren de la Costa está previsto sin cambios estructurales en su funcionamiento, ya que la interrupción respondió a una obra puntual que obligó a suspender por completo la circulación y no a problemas operativos del servicio.

Tren de la Costa. Foto: Pato Daniele

Durante los trabajos, se aplicó un corte total del suministro eléctrico y se inhabilitaron todas las estaciones, por lo que, una vez finalizadas las tareas, se espera la restitución del esquema habitual entre Maipú y Delta. De todos modos, como ocurre tras paradas prolongadas, no se descartan ajustes iniciales o demoras en los primeros días, mientras se normaliza la frecuencia.

¿Qué alternativas de transporte hubo durante el corte y siguen vigentes?

Mientras el tren estuvo fuera de servicio, los pasajeros recurrieron principalmente a líneas de colectivos que replican el recorrido por el corredor norte, especialmente sobre la traza de la avenida del Libertador y zonas cercanas a la costa.

Entre las opciones más utilizadas se destacaron las líneas 60, 168 y 437, que conectan puntos clave como Olivos, San Isidro y Tigre, además de otros ramales que permiten combinar con la red ferroviaria o continuar viaje hacia Ciudad de Buenos Aires. Estas alternativas seguirán vigentes como complemento del transporte público, aunque con la vuelta del tren deberían dejar de absorber la mayor demanda que generó la interrupción.