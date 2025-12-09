Ciclo lectivo 2026: anunciaron la modificación del presentismo de los docentes en las escuelas de CABA

El jefe de Gobierno porteño informó que, a partir del comienzo de clases del año próximo, será obligatorio que todos los docentes de la Ciudad utilicen el nuevo sistema digital.

En caso de que los dispositivos no funcionen, la resolución establece un protocolo.

A partir del ciclo lectivo 2026, la Ciudad de Buenos Aires implementará un sistema de presentismo docente que registrará el ingreso y egreso mediante huella digital. El objetivo es contar con un mecanismo más ágil, transparente y unificado.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, informó que a partir del comienzo de clases del año próximo será obligatorio que todos los docentes de la Ciudad usen un sistema digital, tratándose así de un mecanismo más ágil y transparente para registrar su presentismo.

Este nuevo registro también tendrá impacto en la liquidación de haberes. Foto: NA.

Para lograr esta nueva actualización, los docentes deberán efectuar un enrolamiento biométrico antes del próximo 22 de diciembre.

Las autoridades explicaron que, para completar y facilitar el trámite, se instalarán postas de atención que estarán habilitadas hasta dicha fecha: “El 50% de los docentes, más de 28 mil, ya se encuentra enrolado, en tanto que otros 15 mil usan los dispositivos en instancia de prueba”.

“La implementación de la huella digital es parte de nuestro plan estratégico que busca digitalizar todos los procesos administrativos escolares para que aumente el tiempo de enseñanza y aprendizaje y disminuya la carga burocrática que genera la administración en papel”, sostuvo la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel.

Cuáles son los beneficios de la medida

Modernización administrativa : sustitución progresiva de registros en papel por un sistema digital estandarizado.

Trazabilidad y transparencia : registros en tiempo real que facilitan auditorías y control de presentismo.

Eficiencia en liquidaciones: datos integrados al sistema de liquidación de haberes para aplicar altas y bajas con mayor precisión.

Homologación técnica: solo se usarán dispositivos y sistemas certificados por la Subsecretaría competente.

Protocolo ante contingencias: procedimiento formal para notificar y resolver contingencias, con posibilidad de investigación si se detecta daño intencional.

Plazo y apoyo para enrolamiento: postas y turnos autogestionados para completar el registro biométrico antes de la fecha límite.

En caso de que los dispositivos no funcionen, la resolución establece un protocolo el cual las autoridades de cada establecimiento deberán notificar a la Dirección General de Planificación y Control Operativo.

Se registrará el ingreso y egreso mediante huella digital de los docentes.

Este nuevo registro también tendrá impacto en la liquidación de haberes, ya que se incorporarán pautas para la liquidación del adicional salarial docente y del adicional por asistencia.

“Se firmó la resolución para que desde el próximo ciclo lectivo ingreso y egreso de todos los docentes sea registrado exclusivamente con huella digital. Dejamos atrás el libro de firmas en papel y pasamos a un sistema ágil, transparente y unificado. Esta medida forma parte del Plan Buenos Aires Aprende y tiene un objetivo concreto: modernizar la escuela, simplificar tareas administrativas y que los docentes puedan dedicar más tiempo a lo importante: que los chicos aprendan más y mejor”, expresó Macri.