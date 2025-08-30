Denuncian que una maestra cobraba 2 millones de pesos en Chaco mientras vivía en Dubai
Un insólito caso de corrupción indignó a la provincia de Chaco: una docente cobraba 2 millones de pesos mientras vivía y trabajaba en Dubai.
El hecho salió a la luz tras la denuncia de Marcelo Rubiolo, periodista del medio NG Federal, quien reveló la falta de controles en las licencias en el Ministerio de Educación.
Según se conoció, la trabajadora de la educación, identificada como M.A., estaba de licencia por presuntos problemas de salud mental, pero no asistió a la Junta Médica convocada el 22 de mayo.
Las autoridades desestimaron su licencia y la docente presentó su renuncia inmediatamente.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de una revisión más exhaustiva de los procesos de licencias y permisos en el ámbito educativo para evitar abusos y garantizar la integridad del sistema.