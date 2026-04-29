El calendario oficial de las vacaciones de invierno para CABA y el resto del país. Foto: NA (Daniel Vides)

Las vacaciones de invierno 2026 ya tienen fecha confirmada en la Ciudad de Buenos Aires y traen consigo un respiro esperado para estudiantes, familias y docentes. El receso forma parte del calendario escolar oficial, que cada año organiza el ciclo lectivo en función de criterios pedagógicos y administrativos definidos por el Gobierno porteño.

¿Qué día comienzan las vacaciones de invierno 2026 en CABA?

Según el cronograma difundido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el receso invernal se extenderá del 20 al 31 de julio de 2026. La medida alcanza a todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el secundario, tanto en instituciones públicas como privadas.

El receso invernal se extenderá del 20 al 31 de julio de 2026, según lo informado por el Gobierno de la Ciudad. Foto: NA (Daniel Vides)

¿Cuántas semanas duran las vacaciones de invierno este 2026?

Estas dos semanas forman parte del calendario escolar oficial, que también establece las fechas de inicio y finalización del ciclo lectivo, con el objetivo de garantizar la planificación anual de contenidos y actividades.

Calendario oficial del Ministerio de Educación para el receso invernal en Argentina

Del 20 al 31 de julio

Buenos Aires

CABA

Chaco

Santiago del Estero

Del 6 al 17 de julio

Córdoba

Mendoza

Entre Ríos

San Juan

San Luis

Santa Fe

Del 13 al 24 de julio

Catamarca

Chubut

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

¿Cuándo vuelven las clases en agosto?

El regreso a clases está previsto para el lunes 3 de agosto, momento en el que se retomará el ritmo escolar. Foto: NA.

El regreso a clases está previsto para el lunes 3 de agosto, momento en el que se retomará el ritmo escolar habitual tras el receso invernal.

¿Cuándo terminan las clases en CABA en 2026?

El calendario también fija la fecha de cierre del ciclo lectivo. En la Ciudad de Buenos Aires, las clases terminan el viernes 18 de diciembre de 2026, a pocos días de las fiestas.

En el resto del país, las fechas varían levemente según la provincia, aunque la mayoría finaliza entre el 18 y el 22 de diciembre.