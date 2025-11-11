Calendario escolar 2026: el Gobierno anunció 190 días de clase y reforzó el seguimiento por horas

El Ministerio de Capital Humano publicó un comunicado oficial vinculado al ciclo lectivo 2026. Qué cambia ahora con esta nueva disposición en las escuelas de todo el país.

El Gobierno confirmó que los 24 distritos acordaron un nuevo calendario escolar de cara a 2026. El mismo consistirá de 190 días de clase, estableciendo también un mínimo de 760 horas reloj para primaria y 900 para secundaria junto con medidas de recuperación obligatoria ante el incumplimiento.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones del país ratificaron un calendario escolar de 190 días de clase para 2026. La decisión fue tomada en la asamblea Nº 147 del Consejo Federal de Educación, presidida por el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Además, se estableció que el ciclo lectivo deberá cumplir 760 horas reloj en primaria y 900 en secundaria, con un seguimiento más estricto del cumplimiento efectivo de la carga horaria mínima en cada nivel.

El comunicado también detalla que si alguna jurisdicción no logra cubrir esos días y horas, deberá implementar medidas de recuperación para garantizar el piso establecido. En el nivel inicial, el mínimo será de 570 horas reloj y el Gobierno argumentó que la medición en horas permitirá un monitoreo más preciso y alineado con estándares internacionales.

Además, en el comunicado de Capital Humano se sostuvo que esta medición permitirá “un monitoreo más preciso del tiempo de clases” y acercará el sistema educativo argentino a los estándares internacionales. A partir de diciembre de 2025, el Consejo Federal publicará el calendario escolar 2026 aprobado por cada provincia