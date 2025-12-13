El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales celebra la segunda edición de su revista Asuntos Globales

Se trata de una publicación bilingüe que, en este segundo número, cuenta con 28 autores de la Argentina y del exterior.

Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales Foto: Instagram @cari.consejo

El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales celebra la segunda edición de su revista Asuntos Globales / Global Affairs, dedicada a América Latina. La conferencia tendrá lugar el 17 de diciembre en CABA, en Uruguay 1037, a las 17:30.

Se trata de una publicación bilingüe que, en este segundo número, cuenta con 28 autores de la Argentina y del exterior. Este ejemplar de la destacada revista incluye un artículo escrito por Facundo Robles.

Me alegra que el segundo ejemplar de la destacada revista del @CARIconsejo incluya un artículo escrito por mi destacado colega @FacundoFRobles. https://t.co/JuvgkjvciF — Benjamin Gedan (@benjamingedan) December 13, 2025

También durante el evento se tendrá la oportunidad de escuchar a los siguientes autores, autoridades de la revista y del CARI: Francisco de Santibañes, Juan Gabriel Tokatlian, José Antonio Sanahuja, Andrés Malamud, Luis Schenoni, Carola Ramón, Andrea Oelsner, Sybil Rhodes, Elsa Llenderrozas, Roberto Russell, Christian Asinelli y Juan Pablo Laporte.

Qué es CARI

El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) es un centro de estudios académico, privado, no gubernamental y apartidario, fundado en 1978, que funciona como el principal foro de debate sobre política exterior y asuntos internacionales en Argentina.

El CARI genera análisis concisos, brinda información actualizada, desarrolla debates pluralistas y ofrece a la sociedad argentina un foro en el cual discutir lo más actual del campo internacional con prominentes figuras del país y del exterior.