Mejoras para los aviones F-16 de la Fuerza Aérea Argentina.

La Fuerza Aérea Argentina continúa avanzando de manera sostenida con la incorporación de sus cazas F-16AM/BM, consolidando uno de los procesos de reequipamiento más relevantes de las últimas décadas. En ese marco, la institución viene dando pasos clave orientados no solo a la recepción física de las aeronaves, sino también a la evaluación y adopción de un conjunto de modernizaciones destinadas a potenciar las capacidades operativas de la flota, optimizar sistemas críticos y garantizar la plena integración de los aviones recientemente adquiridos a Dinamarca dentro de la estructura y doctrinas nacionales.

Con ese objetivo, hacia fines de marzo una delegación técnica perteneciente al Programa F-16 realizó un viaje a los Estados Unidos para visitar la planta de Lockheed Martin en Fort Worth, Texas. Allí se desarrollaron reuniones de trabajo y revisiones técnicas junto a representantes del gobierno estadounidense, especialistas de la industria aeronáutica y delegados daneses de la Organización de Adquisiciones y Logística de Defensa (DALO). Durante estos encuentros se analizaron distintas líneas de acción orientadas a la incorporación de nuevas tecnologías, la actualización de sensores y radares, y la mejora integral de los sistemas de comunicación y transmisión de datos, con el fin de asegurar que los F-16 puedan operar de acuerdo con estándares contemporáneos.

Avión caza F-16 que adquirió Argentina. Foto: Lockheed Martin

Adaptación de los F-16 a los requerimientos argentinos

Estas actividades se enmarcan directamente en la Carta de Oferta y Aceptación (Letter of Offer and Acceptance – L.O.A.) firmada en diciembre de 2024 con los Estados Unidos, documento que establece las bases para adaptar los F-16 a los requerimientos operativos específicos de la Argentina. El objetivo final es mantener la vigencia de la plataforma en el ámbito regional, garantizando su interoperabilidad con otras fuerzas aéreas aliadas y la integración de herramientas que respondan a los escenarios actuales, tanto en misiones de defensa aérea como en operaciones conjuntas.

El proceso de modernización y puesta en servicio también se ve respaldado por definiciones políticas recientes. De acuerdo con el Informe Nº145 de la Jefatura de Gabinete, no existen restricciones operativas en cuanto al uso de los sistemas ni del armamento asociado a los cazas, y se confirmó la continuidad del esquema de pagos acordado en el contrato. En ese sentido, se establecieron previsiones presupuestarias plurianuales que buscan asegurar la operatividad y sostenimiento de la flota a lo largo del tiempo, un aspecto clave para la planificación estratégica.

En paralelo, continúa la formación de pilotos y técnicos mediante el programa de capacitación brindado por la empresa Top Aces, que permite avanzar en la generación de las capacidades humanas necesarias para operar y mantener de forma autónoma este sistema de armas. Este componente resulta esencial para maximizar el aprovechamiento operacional de los F-16 y reducir dependencias externas a largo plazo.

Aviones F-16. Foto: Foto generada con IA

Actualmente, seis aeronaves ya se encuentran en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, donde atraviesan inspecciones técnicas de fase fundamentales para verificar el cumplimiento de los estándares establecidos en el contrato gobierno a gobierno firmado con Dinamarca. Al mismo tiempo, se evalúa la posibilidad de adelantar la llegada del segundo lote de aviones, originalmente previsto para fines de 2026.

Este esquema integral incluye además el soporte logístico, la provisión de repuestos y la implementación del sistema ILIAS, una herramienta orientada a modernizar y optimizar la gestión del mantenimiento. En conjunto, estos avances refuerzan la recuperación de capacidades de la Fuerza Aérea Argentina y sientan las bases para una mayor presencia y disuasión aérea en el mediano y largo plazo.