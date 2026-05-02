Alfajores Foto: Foto generada con IA Canal 26

El alfajor volvió a ocupar el centro de la escena en los kioscos argentinos. Lejos de pasar de moda, en 2026 se convirtió en una de las categorías más disputadas del consumo cotidiano. Con propuestas clásicas que resurgen con fuerza y nuevas marcas que se afianzan gracias al boca en boca, el mostrador del kiosco refleja mejor que nunca el pulso del paladar nacional.

Tras un año marcado por lanzamientos exóticos, sabores premium y ediciones limitadas, la pregunta es inevitable: ¿qué alfajores compra realmente la gente cuando va al kiosco de la esquina? La respuesta combina precio, nostalgia, tamaño y sabor contundente.

El ranking de alfajores más vendidos en kioscos durante 2026

El consumo masivo dejó en claro que, pese a la innovación, los argentinos siguen premiando a las marcas que cumplen con lo esencial: llenar, ser ricas y rendir cada peso gastado.

Estos son los alfajores que lideran las ventas este año, según un informe de Infokioscos:

Guaymallén Fantoche Rasta Jorgito Milka Capitán del Espacio Águila Terrabusi Tatín Jorgelín

Guaymallén vuelve a lo más alto y confirma su vigencia

El dato más fuerte de 2026 es el regreso de Guaymallén al primer puesto. La marca volvió a ganarse el corazón del consumidor apostando a lo que mejor sabe hacer: precio accesible, presencia en todos los barrios y una identidad popular que nunca se perdió.

Alfajor Guaymallén. Foto: Instagram.

En un contexto donde el bolsillo manda, Guaymallén se consolida como el alfajor que no falla. Es el que se compra sin pensar, el que acompaña el café y el que vuelve a elegirse incluso después de probar opciones más caras.

Fantoche y el poder del alfajor triple

Fantoche sostiene su lugar entre los líderes gracias a un producto que ya es un clásico moderno: el alfajor triple. Su tamaño, relleno generoso y cobertura reconocible lo convierten en una opción para quienes buscan algo más contundente.

El mérito de la marca está en haber logrado mantenerse actual sin perder su esencia. Fantoche es recuerdo de infancia, pero también consumo actual y constante.

Rasta: de fenómeno viral a fijo en el kiosco

Rasta ya no es sorpresa: es realidad. Lo que comenzó como una marca comentada en redes se transformó en un éxito sostenido. Su textura crocante, exceso de dulce de leche y estética distintiva conectaron fuerte con un público joven que prioriza impacto y sabor intenso.

Alfajor Rasta, golosina. Foto: Instagram @rastaalfajores

En 2026, Rasta demuestra que un producto bien pensado puede romper el molde y competir con gigantes históricos.

Los clásicos que nunca se van

Marcas como Jorgito, Terrabusi y Tatín siguen firmes gracias a la memoria emotiva del consumidor. Son alfajores que no necesitan presentación ni marketing agresivo: están incorporados al hábito cotidiano.

Son los elegidos cuando se busca “el sabor de siempre”, sin sorpresas ni riesgos.

Chocolate, mística y tamaño: otras claves del ranking

Milka y Águila fortalecen el segmento de quienes buscan chocolate más intenso o un perfil más indulgente.

Capitán del Espacio mantiene su mística intacta: distribución limitada, culto de fanáticos y una demanda que no baja.

Jorgelín confirma que el tamaño importa: cuando el hambre aprieta, el formato grande sigue mandando.

Alfajores Foto: Foto generada con IA Canal 26

Qué nos dice este ranking sobre el consumo en 2026

Más allá del orden, el ranking deja una conclusión clara: el alfajor sigue siendo una de las compras impulsivas más fuertes del kiosco argentino. La gente prueba, compara, pero siempre vuelve a los clásicos que cumplen.

En un mercado con innovación constante, el éxito no está solo en sorprender, sino en entender al consumidor real: el que entra apurado, mira el precio y quiere algo rico que rinda.