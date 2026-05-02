Choque y vuelco en Callao y Corrientes. Foto: Captura de video.

El sábado inició con un violento choque en el centro porteño luego de que un patrullero volcara tras un choque en plena intersección de las avenidas Callao y Corrientes.

Alrededor de las 6 de la mañana, el móvil policial impactó contra un auto en el que viajaban cinco personas.

Choque y vuelco en Callao y Corrientes. Foto: Captura de video.

El saldo fue siete personas heridas: los dos efectivos fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía con politraumatismos

En tanto, el acompañante del Audi A3, un hombre venezolano de 28 años, fue derivado al Hospital Rivadavia. El resto de los integrantes del vehículo fueron asistidos en el lugar por personal del sistema de emergencias.