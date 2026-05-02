Sábado accidentado: choque y vuelco de un patrullero en pleno Callao y Corrientes dejó siete heridos
El móvil policial impactó contra un vehículo en el que viajaban cinco personas. Ninguno de los heridos reviste riesgo de vida.
El sábado inició con un violento choque en el centro porteño luego de que un patrullero volcara tras un choque en plena intersección de las avenidas Callao y Corrientes.
Alrededor de las 6 de la mañana, el móvil policial impactó contra un auto en el que viajaban cinco personas.
El saldo fue siete personas heridas: los dos efectivos fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía con politraumatismos
En tanto, el acompañante del Audi A3, un hombre venezolano de 28 años, fue derivado al Hospital Rivadavia. El resto de los integrantes del vehículo fueron asistidos en el lugar por personal del sistema de emergencias.
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