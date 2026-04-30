Cerró una famosa pizzería libre Foto: Foto generada con IA Canal 26

El Microcentro porteño vuelve a ser escenario de una despedida que duele. En las últimas horas se confirmó el cierre definitivo de la pizzería Ónix, ubicada en Sarmiento 702, uno de los puntos clásicos de la gastronomía rápida en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires. La noticia no solo sorprendió a sus clientes habituales, sino que reabrió el debate sobre la crisis que atraviesa la zona.

Con un mensaje cargado de emoción publicado en redes sociales, los responsables del local anunciaron la decisión de bajar la persiana y agradecieron a quienes los acompañaron durante años. “Gracias a cada persona que formó parte, que vino, compartió y nos eligió”, escribieron, despertando una ola de comentarios nostálgicos y muestras de apoyo.

Cerró una famosa pizzería libre Foto: Instagram @onixpiedranegra.centro

Ónix, un clásico del almuerzo porteño

Ubicada a metros de avenidas clave y edificios emblemáticos, Ónix en Sarmiento 702 era una parada habitual para empleados de oficina, comerciantes y turistas que buscaban una opción accesible, rápida y rendidora. Sus promociones, el formato práctico y el ritmo constante de clientes la habían convertido en una referencia del Microcentro para el almuerzo al paso.

Durante años, el local fue sinónimo de movimiento diario, mesas llenas y pedidos que no paraban de salir. Sin embargo, ese escenario comenzó a cambiar de manera drástica en el último tiempo.

El impacto de la caída del consumo en el Microcentro

El cierre de la pizzería Ónix no es un hecho aislado. Forma parte de una tendencia que se profundiza en el Microcentro porteño, una zona golpeada por la reducción del tránsito laboral, el avance del trabajo remoto y la pérdida del poder adquisitivo.

Cada vez son más los bares, restaurantes y comercios que no logran sostener los costos fijos frente a una demanda que ya no se renueva como antes. Las pizzerías, históricamente populares entre quienes trabajan en el centro, también sienten el impacto: menos clientes, menor consumo y un flujo irregular que hace difícil mantener la rentabilidad.

Una despedida que tocó fibras sensibles

El mensaje de despedida de Ónix fue breve pero contundente. Lejos de un anuncio impersonal, puso el foco en las personas que hicieron posible el proyecto. Esa cercanía fue clave para que el posteo se viralizara y generara cientos de reacciones de exclientes que compartieron recuerdos, fotos y anécdotas ligadas al local de Sarmiento al 700.

Muchos destacaron la constancia del lugar, otros lamentaron la pérdida de una opción confiable para el día a día laboral. En todos los casos, la sensación fue la misma: tristeza y resignación ante un cierre que parecía inevitable.

La marca continúa fuera del centro

Si bien el local del Microcentro cerró sus puertas, Ónix continuará operando en otras zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde el consumo resulta más estable. La marca mantiene sucursales en Villa Pueyrredón y en el Nine Shopping de Moreno, apostando a ubicaciones con mayor movimiento barrial y familiar.

Como gesto hacia su comunidad, anunciaron además un sorteo a través de redes sociales, una forma de transformar la despedida en un punto de contacto con quienes siguen eligiendo la propuesta en otros barrios.

Un Microcentro que busca reinventarse

El cierre de la pizzería Ónix en Sarmiento 702 vuelve a poner en agenda el futuro del Microcentro porteño. Locales vacíos, persianas bajas y carteles de alquiler son cada vez más frecuentes, mientras vecinos y comerciantes esperan políticas que impulsen la reconversión de la zona.

Lo que alguna vez fue el epicentro del ritmo diario de la Ciudad hoy transita una transición profunda. Y cada cierre, como el de Ónix, deja algo más que un local vacío: deja historias, rutinas y momentos compartidos que forman parte de la memoria urbana de Buenos Aires.