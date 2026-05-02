Menos trenes en mayo: desde qué fecha podrían reducirse los servicios y qué líneas estarían afectadas
Podrían reducirse las frecuencias de trenes desde la segunda semana de mayo en distintas líneas del AMBA, según advirtió el gremio de maquinistas.
Durante los últimos días de abril comenzó a circular una advertencia que encendió las alarmas entre miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): podría haber menos trenes en circulación a partir de mayo. La señal de alerta fue lanzada por el gremio de maquinistas La Fraternidad, que advirtió sobre una posible caída en la cantidad de servicios diarios en varias líneas clave del sistema ferroviario argentino.
Aunque desde el Gobierno nacional niegan que exista una modificación oficial en los cronogramas actuales, la situación genera incertidumbre y preocupación, sobre todo entre quienes dependen del tren para ir a trabajar, estudiar o trasladarse todos los días.
¿Desde cuándo habría menos trenes?
Según lo expresado por el sindicato de conductores, la reducción de servicios podría comenzar a notarse desde la segunda semana de mayo. La advertencia no se refiere a suspensiones totales, sino a menos frecuencias diarias, lo que impactaría directamente en los tiempos de espera y en la saturación de las formaciones en horas pico.
El gremio sostuvo que, de concretarse este escenario, hasta 18 servicios diarios podrían dejar de prestarse en el AMBA, una cifra significativa para un sistema que ya opera con altos niveles de demanda.
Qué líneas de trenes estarían alcanzadas
De acuerdo con La Fraternidad, las posibles reducciones afectarían a algunas de las líneas más utilizadas del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires:
- Línea Roca
- Línea Sarmiento
- Línea Mitre
- Línea San Martín
Estas líneas concentran millones de viajes mensuales, por lo que cualquier baja en la frecuencia tendría un efecto inmediato en la experiencia de los usuarios.
Las razones detrás del conflicto
Desde el sindicato explican que el problema no es reciente, sino el resultado de una acumulación de fallas estructurales que se profundizaron en los últimos años. Entre los principales factores mencionan:
- Falta de material rodante operativo
- Escasez de repuestos
- Reducción de personal sin incorporaciones
- Infraestructura ferroviaria deteriorada
- Velocidades operativas muy por debajo de lo normal, especialmente en trenes de carga, que en algunos casos circulan a solo 15 o 20 km/h.
Además, remarcan que los incidentes operativos se repiten tanto en servicios estatales como en concesiones privadas, lo que agrava el panorama general del sistema.
La postura del Gobierno nacional
Frente a estas advertencias, fuentes oficiales negaron que esté prevista una reducción de servicios ferroviarios y aseguraron que, por el momento, los horarios vigentes continuarán sin cambios.
Cabe recordar que en 2024 el Ejecutivo declaró la emergencia ferroviaria mediante un decreto que contemplaba una fuerte inyección de recursos para mejorar la seguridad y la infraestructura del sistema. Sin embargo, desde el sector gremial aseguran que esas inversiones todavía no se reflejan en mejoras visibles para los pasajeros.
Un sistema bajo la lupa
Más allá de si finalmente se reduce o no la frecuencia en mayo, el debate volvió a poner en el centro de la escena la situación crítica del sistema ferroviario argentino. Servicios suspendidos, recorridos limitados y demoras constantes forman parte de una realidad que afecta tanto a los trenes metropolitanos como a los de larga distancia.
Desde La Fraternidad aseguran que, sin un plan sostenido de inversión y mantenimiento, las dificultades podrían profundizarse en los próximos meses, impactando de lleno en la movilidad cotidiana de millones de personas.