Tren Sarmiento Foto: NA

Durante los últimos días de abril comenzó a circular una advertencia que encendió las alarmas entre miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): podría haber menos trenes en circulación a partir de mayo. La señal de alerta fue lanzada por el gremio de maquinistas La Fraternidad, que advirtió sobre una posible caída en la cantidad de servicios diarios en varias líneas clave del sistema ferroviario argentino.

Aunque desde el Gobierno nacional niegan que exista una modificación oficial en los cronogramas actuales, la situación genera incertidumbre y preocupación, sobre todo entre quienes dependen del tren para ir a trabajar, estudiar o trasladarse todos los días.

¿Desde cuándo habría menos trenes?

Según lo expresado por el sindicato de conductores, la reducción de servicios podría comenzar a notarse desde la segunda semana de mayo. La advertencia no se refiere a suspensiones totales, sino a menos frecuencias diarias, lo que impactaría directamente en los tiempos de espera y en la saturación de las formaciones en horas pico.

El gremio sostuvo que, de concretarse este escenario, hasta 18 servicios diarios podrían dejar de prestarse en el AMBA, una cifra significativa para un sistema que ya opera con altos niveles de demanda.

Tren de la Costa Foto: NA

Qué líneas de trenes estarían alcanzadas

De acuerdo con La Fraternidad, las posibles reducciones afectarían a algunas de las líneas más utilizadas del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires:

Línea Roca

Línea Sarmiento

Línea Mitre

Línea San Martín

Estas líneas concentran millones de viajes mensuales, por lo que cualquier baja en la frecuencia tendría un efecto inmediato en la experiencia de los usuarios.

Las razones detrás del conflicto

Desde el sindicato explican que el problema no es reciente, sino el resultado de una acumulación de fallas estructurales que se profundizaron en los últimos años. Entre los principales factores mencionan:

Falta de material rodante operativo

Escasez de repuestos

Reducción de personal sin incorporaciones

Infraestructura ferroviaria deteriorada

Velocidades operativas muy por debajo de lo normal, especialmente en trenes de carga, que en algunos casos circulan a solo 15 o 20 km/h.

Además, remarcan que los incidentes operativos se repiten tanto en servicios estatales como en concesiones privadas, lo que agrava el panorama general del sistema.

La postura del Gobierno nacional

Frente a estas advertencias, fuentes oficiales negaron que esté prevista una reducción de servicios ferroviarios y aseguraron que, por el momento, los horarios vigentes continuarán sin cambios.

Tren Mitre; Trenes Argentinos. Foto: argentina.gob.ar

Cabe recordar que en 2024 el Ejecutivo declaró la emergencia ferroviaria mediante un decreto que contemplaba una fuerte inyección de recursos para mejorar la seguridad y la infraestructura del sistema. Sin embargo, desde el sector gremial aseguran que esas inversiones todavía no se reflejan en mejoras visibles para los pasajeros.

Un sistema bajo la lupa

Más allá de si finalmente se reduce o no la frecuencia en mayo, el debate volvió a poner en el centro de la escena la situación crítica del sistema ferroviario argentino. Servicios suspendidos, recorridos limitados y demoras constantes forman parte de una realidad que afecta tanto a los trenes metropolitanos como a los de larga distancia.

Desde La Fraternidad aseguran que, sin un plan sostenido de inversión y mantenimiento, las dificultades podrían profundizarse en los próximos meses, impactando de lleno en la movilidad cotidiana de millones de personas.