Fin de semana largo sorpresa. Foto: Foto generada con IA

Después de los fines de semana largos de Carnaval y Semana Santa, que cayeron a comienzos de abril, un grupo de argentinos tendrá una nueva oportunidad para cortar la rutina. En los primeros días de mayo, algunos trabajadores podrán disfrutar de cuatro días seguidos de descanso.

En un mes con pocos feriados nacionales tras Pascuas, este beneficio aparece como una excusa ideal para una escapada corta, justo cuando todavía se mantienen temperaturas agradables antes de la llegada del invierno.

En los primeros días de mayo, algunos trabajadores podrán disfrutar de cuatro días seguidos de descanso. Foto: Foto generada con IA

Feriados en Argentina: ¿qué pasa el lunes 4 de mayo?

No se trata de un feriado a nivel país, sino de una jornada especial de alcance local. En este caso, corresponde a celebraciones en puntos específicos de la provincia de Buenos Aires y de Río Negro.

Aunque el asueto no cae exactamente el lunes 4, la combinación con otras jornadas sin actividad permite que se arme un fin de semana extra largo. Así, quienes vivan en Bariloche (Río Negro) y en Villa Maza (provincia de Buenos Aires) podrán encadenar varios días de descanso.

Quiénes tendrán un descaso extra este lunes 4 de mayo. Foto: Foto generada con IA

Quiénes tendrán un descanso extra

El feriado responde a aniversarios fundacionales, por lo que implica cese de actividades en el sector público y una jornada no laborable para el ámbito privado, dependiendo de la decisión de cada empleador.

De esta manera, los habitantes de estas localidades tendrán la posibilidad de aprovechar un descanso extendido en una época del año donde ya empiezan a bajar las temperaturas.

Calendario de feriados nacionales 2026. Foto: Foto generada con IA

Calendario de feriados nacionales 2026

Para lo que queda del año, ya están confirmadas varias fechas clave:

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladado)

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

10 de julio: día no laborable con fines turísticos

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

12 de octubre: Día de la Raza

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado)

7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Así, aunque mayo no tenga muchos feriados a nivel nacional, algunas localidades igual suman una pausa extra en el calendario.